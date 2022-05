Κόσμος

ΝΑΤΟ: Ο Στόλτενμπεργκ “χαϊδεύει” την Τουρκία για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

«Οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια της θα πρέπει να απαντηθούν» δήλωσε ο ΓΓ της Συμμαχίας. Σουηδία και Φινλανδία είναι «ξενώνες τρομοκρατών», λέει ο Ερντογάν.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, έκρινε χθες βράδυ ότι οι επιφυλάξεις της Τουρκίας ως προς τα αιτήματα που υπέβαλαν η Φινλανδία και η Σουηδία για να ενταχθούν στο NATO θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

«Η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες ανησυχίες (της) για την ασφάλεια πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι αυτή την ιστορική στιγμή», ανέφερε ο κ. Στόλτενμπεργκ μέσω Twitter έπειτα από συνδιάλεξή του με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Νορβηγός απέφυγε να επεκταθεί.

Η Φινλανδία και η Σουηδία επισημοποίησαν την πρόθεσή τους να ενταχθούν στο NATO μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως η Άγκυρα διαμηνύει πως θα συναινέσει μόνο εάν εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Χθες Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως δεν μπορεί να συμφωνήσει στην εισδοχή στη συμμαχία κρατών που έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της χώρας του και επανέλαβε την κατηγορία του πως το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη υποστηρίζουν «τρομοκρατικές οργανώσεις» όπως το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), ή οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της συνόδου των ΥΠΕΞ του NATO στο Βερολίνο προχθές Κυριακή, ο κ. Τσαβούσογλου καταφέρθηκε εναντίον άλλων κρατών-μελών διότι έχουν περιορίσει τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία εξαιτίας του πολέμου που διεξάγει εναντίον των δύο οργανώσεων των Κούρδων. Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Ερντογάν κατηγόρησε τις δύο σκανδιναβικές χώρες πως είναι «ξενώνες τρομοκρατών».

Δεν είναι σαφές το πώς –με ποια ανταλλάγματα– θα πειθόταν η Τουρκία να μην ασκήσει βέτο στην εισδοχή της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο NATO, που η ατλαντική συμμαχία θέλει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η παροχή εγγυήσεων από το Ελσίνκι και τη Στοκχόλμη όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συμφωνίες πώλησης όπλων θα μπορούσαν να άρουν το αδιέξοδο. Τις προσεχείς ημέρες αναμένονται στην Άγκυρα διπλωμάτες των δύο σκανδιναβικών κρατών για συνομιλίες.

