Ηράκλειο: Εντοπίστηκε η Ιρανή αρσιβαρίστρια που μετείχε στο Παγκόσμιο νεανίδων

Η νεαρή αθλήτρια εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου ζήτησε και πολιτικό άσυλο.

Λήξη συναγερμού για την 17χρονη Ιρανή αρσιβαρίστρια που αγνοούταν εδώ και μερικές ημέρες από το Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή αθλήτρια εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Φρανκφούρτης, στην Γερμανία την Πέμπτη 12 Μαΐου, και ζήτησε πολιτικό άσυλο.

Υπενθυμίζεται, πως η 17χρονη είχε έρθει στην χώρα λόγω του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών Εφήβων-Νεανίδων, το οποίο διοργανώθηκε στο Ηράκλειο. Η ανήλικη κατέκτησε, μάλιστα, το αργυρό μετάλλιο στην κίνηση του αρασέ, στην κατηγορία της, ενώ αναδείχτηκε τέταρτη στο σύνολο.

Η Τζαμαλί φέρεται να εξαφανίστηκε τελευταία ημέρα των αγώνων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων την Τρίτη 10 Μαΐου. Ειδικότερα, την ώρα που η αποστολή του Ιράν βρισκόταν στο κλειστό στα Δύο Αοράκια, όπου διεξήχθη η διοργάνωση, εικάζεται ότι η 17χρονη βρήκε ευκαιρία να εξαφανιστεί από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή.

Εξάλλου, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, η νεαρή γυναίκα εξαφανίστηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας συναθλήτριάς της. Οι υπεύθυνοι της αποστολής του Ιράν, μόλις διαπίστωσαν την εξαφάνιση της νεαρής αθλήτριας, ενημέρωσαν την Αστυνομία. Μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου, ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών, αλλά και των συναθλητών της για τον εντοπισμό της Τζαμάλι δεν είχαν αποδώσει καρπούς.

