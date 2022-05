Τεχνολογία - Επιστήμη

Έλον Μασκ – Twitter: “Αγκάθι” οι πλαστοί λογαριασμοί

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη αμφισβητεί ότι οι πλαστοί λογαριασμοί στο twitter είναι 5% και τετραπλασιάζει το ποσοστό τους.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα ότι η εξαγορά του Twitter δεν θα υλοποιηθεί αν δεν υπάρξει εγγύηση ότι λιγότερο από το 5% των λογαριασμών της πλατφόρμας είναι πλαστοί.

«Ο εκτελεστικός διευθυντής του Twitter αρνήθηκε χθες να δώσει αποδεικτικά στοιχεία ότι λιγότερο από το 5% των λογαριασμών είναι πλαστοί», έγραψε στο Twitter ο Ιλον Μασκ, που έχει 94 εκατομμύρια followers. «Μέχρι να το κάνει αυτό, η συναλλαγή δεν μπορεί να προχωρήσει», πρόσθεσε.

Ο Μασκ αναφερόταν στις διευκρινίσεις που δόθηκαν χθες από τον επικεφαλής του Twitter Παράγκ Αγκραβάλ σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των spam και των πλαστών λογαριασμών. Ο ιδιοκτήτης της Tesla του απάντησε με το emoji που έχει σχήμα κουρ...δας.

Σε βιντεοδιάσκεψη που έγινε χθες, ο Έλον Μασκ δήλωσε επίσης ότι κατά τις εκτιμήσεις του, οι πλαστοί λογαριασμοί ανέρχονται σε τουλάχιστον 20% των χρηστών του Twitter, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg και τα tweet των προσώπων που ήταν παρόντα.

Η μετοχή του Twitter υποχώρησε κατά 3,5% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Wall Street.

