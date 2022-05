Κοινωνία

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος για το μόνο που μετάνιωσε ήταν που δεν έκρυψε το ρολόι της Καρολάιν

Τι είπε για το ενδεχόμενο οι γονείς Καρολάιν να αλλάξουν το επίθετο της εγγονής τους και η αντίδρασή τους στην αξίωση του Αναγνωστόπουλου να δει την Λυδία.



Για την αντίδραση της οικογένειας της άτυχης Καρολάιν μετά την καταδίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και την ανακοίνωση της ποινής του από το δικαστήριο, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Θανάσης Χαρμάνης, συνήγορος της οικογένειας της άτυχης κοπέλας, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της, στα Γλυκά Νερά, στις 11 Μαΐου 2021.

Όπως είπε ο κ. Χαρμάνης οι γονείς της Καρολάιν είναι ικανοποιημένοι με την απόφαση του δικαστηρίου και τις ποινές που επέβαλε στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, καθώς όπως σημείωσε οι ποινές αυτές είναι οι ανώτατες που θα μπορούσαν να του επιβληθούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Χαρμάνη οι γονείς της άτυχης κοπέλας οργίστηκαν με την αξίωση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου να δει το παιδί του, την μικρή Λυδία.

Πάντως, ο κ. Χαρμάνης τόνισε ότι όταν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος βγει από την φυλακή η Λυδία θα είναι 18 ετών. «Τότε θα μπορεί μονή της να αποφασίσει αν θα δει τον πατέρα της», υπογράμμισε.

Όσο για το αν οι γονείς της Καρολάιν επιθυμούν την αλλαγή του επιθέτου της μικρής Λυδίας, ο κ. Χαρμάνης ανέφερε ότι για κάτι τέτοιο χρειάζεται δικαστή απόφαση και προς το παρόν, όπως είπε δεν έχει τέτοια εντολή, ωστόσο εικάζει ότι αυτό επιθυμούν και θα το πράξουν.

Για τις αντιδράσεις του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στο δικαστήριο και αν παρουσιάστηκε μετανοιωμένος ο κ. Χαρμάνης τόνισε ότι «για το μόνο που μετάνιωσε ήταν που δεν έβαλε στο ρεζερβουάρ της μηχανής του το κινητό τηλέφωνο και το ρολόι της Καρολάιν».

«Δεν έχει αντιληφθεί την ποινή που του επιβλήθηκε. Οι αντιδράσεις του ήταν μηδενικές», είπε τέλος ο κ. Χαρμάνης.

