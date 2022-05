Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Η ποινή στον δολοφόνο της Καρολάιν

Ομόφωνα ένοχος ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για την δολοφονία της Καρλάιν και της Ρόξυ. Η ποινή που το επέβαλε το δικαστήριο.

Την ποινή των ισοβίων επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς. το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριογια τη

Επιπροσθέτως στον 34χρονο πιλότο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών για τη θανάτωση της Ρόξυ, της σκυλίτσας του ζεύγους. Το δικαστήριο αποφάσισε και την επιβολή χρηματικής ποινής 400 ημερήσιων μονάδων επί 50 ευρώ δηλαδή 20.000 ευρώ.

Τέλος για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και ποινή 3 χιλιάδων, ενώ για την ψευδή καταγγελία στις αρχές επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Μετά τη συγχώνευση οι τελικές ποινές που αποφασίστηκαν για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο είναι ι σόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία συν κάθειρξη 11 ετών και έξι μηνών, ενώ επέβαλε χρηματική ποινή 21.000 ευρώ.









Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα ομόφωνα την ενοχή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και κήρυξαν ένοχο τον 34χρονο πιλότο για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ δεν έκαναν δεκτό τον ισχυρισμό του ότι τέλεσε το έγκλημα ευρισκόμενος σε βρασμό ψυχικής ορμής.





Αναλυτικά ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, θανάτωση ζώου συντροφιάς, ψευδή καταγγελία στις αρχές, ψευδή κατάθεση.



Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα του κατηγορούμενου να μην ληφθεί υπόψιν η κατάθεση της Ελ.Μυλωνοπούλου, ενώ απορρίφθηκαν ομόφωνα και τα ελαφρυντικά που ζήτησε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος να του αναγνωσριστούν.





