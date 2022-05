Τεχνολογία - Επιστήμη

Απάτη στο διαδίκτυο με κρυπτονομίσματα

Η επιθυμία του να επενδύσει τα χρήματα του σε κρυπτονόμισμα όπως εξελίχθηκε δεν ήταν και η σοφότερη επένδυση που έκανε.

Ηρακλειώτης κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι έπεσε θύμα απάτης αφού επιτήδειοι τον ξεγέλασαν και κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 14.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είδε την διαφήμιση στο facebook και η επένδυση αυτή του φάνηκε ελκυστική.

Είχε επικοινωνία με τους διαχειριστές της σελίδας ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες και αφού κατέθεσε συνολικά το ποσό των 14.000 ευρώ οι δράστες εξαφανίστηκαν και η σελίδα έκλεισε.

Ένας Χανιώτης είδε από αγγελία πώληση οχήματος και ενώ κατέθεσε τα χρήματα για την αγορά του, αυτοκίνητο δεν είδε ποτέ.

πηγή; cretapost.gr

