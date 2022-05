Αθλητικά

Άρης: Τρία γκολ στα Γιάννενα και 3η θέση

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την αγωνιστική σεζόν ο Άρης, που επικράτησε επί του ΠΑΣ Γιάννινα.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε ο Άρης τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Η ομάδα του Χερμάν Μπούργος, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής των Play Off, επικράτησε με 3-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», τερματίζοντας εν τέλει στην τρίτη θέση της κατάταξης. Φαμπιάνο Λέισμαν (8’), Αμπουμπακάρ Καμαρά (22’) και Σαλέμ Εμπακατά (81’) τα γκολ του Άρη που... στεναχώρησε τον Ηρακλή Μεταξά στο – πιθανότατα – τελευταίο του ματς στον πάγκο του «Αγιαξ της Ηπείρου».

Οι Θεσσαλονικείς ήταν το απόλυτο αφεντικό του παιχνιδιού στο πρώτο μέρος. Από εκτέλεση κόρνερ του Χαβιέ Ματίγια και πρώτη κεφαλιά του Γιάκουμπ Μπράμπετς, από το ύψος του πέναλτι ο Φαμπιάνο άνοιξε το σκορ μόλις στο 8’. Ήταν το πρώτο γκολ που πετύχαινε ο Άρης επί του ΠΑΣ στη φετινή σεζόν. Ακολούθησε κι άλλο, στο 22’. Έπειτα από υπέροχη κάθετη πάσα του Χουάν Ιτούρμπε στον Καμαρά, ο Μαυριτανός φορ με ωραίο πλασέ νίκησε τον Γιούρι Λοντίγκιν για το 0-2. Μάλιστα, Καμαρά (34’) και Λουίς Πάλμα (36’) θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω το δείκτη του σκορ. Μία άστοχη κεφαλιά του Ιάσωνα Κύρκου (39’) ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι γηπεδούχοι.

Ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα στο δεύτερο μέρος. Ένα μακρινό σουτ του Γκαρντάβσκι στο 49’ ανάγκασε σε επέμβαση τον Χουλιάν Κουέστα, όπως καίρια ήταν και η επέμβαση του Μπράμπετς στο 64’. Οι αλλαγές έκαναν ακόμη πιο αργό το παιχνίδι, ωστόσο η ατομική ενέργεια του Εμπακατά στο 81’ και το – πρώτο του με τη φανέλα του Άρη – γκολ, έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα για τους παίκτες του Χερμάν Μπούργος που εντός των ημερών θα αποφασίσει για το μέλλον του.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: -

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας (72’ Οικονομόπουλος), Εραμούσπε, Κάργας, Ποζνάνσκι (61’ Κόντε), Καραχάλιος (8’ Λιάσος), Στάνκο, Γκαρντάβσκι, Σνάιντερ, Κύρκος, Περέα.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακατά, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Σάκιτς, Μαντσίνι (59’ Γκάμα), Ντουκουρέ, Ματίγια, Ιτούρμπε (53’ Ματέο), Καμαρά (73’ Δεληζήσης), Πάλμα.

