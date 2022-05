Πολιτική

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: κόντρα Γιαννόπουλου - Μιχαηλίδου για τις δομές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για εμπάθεια εγκάλεσε την Υφυπουργό ο Πρόεδρος του “ΧτΠ”. Η διαβούλευση και οι νέοι κανόνες για τις δομές παιδικής προστασίας. Διαβεβαιώσεις Μιχαηλίδου πως δεν θα κλείσουν δομές του Συλλόγου.

Έντονη αντιπαράθεση «στον αέρα» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» είχαν την Τετάρτη ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή το νέο πλαίσιο λειτουργίας δομών παιδικής προστασίας, που επιβάλλει σειρά αλλαγών σε υφιστάμενες δομές.

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, 24 ώρες πριν από την ίδια συχνότητα, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Υφυπουργού, είχε είπε πως «κάνει συνεργασία με παράρτημα διεθνούς φορέα για την παιδική προστασία, που έχει «πολύ χρήμα» από πίσω. Είναι αποδεδειγμένα αυτό και διαχρονικό, που ακολουθείται από συγκεκριμένο φορέα».

Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξε συνάντηση του Κώστα Γιαννόπουλου με την κ. Μιχαηλίδου και συνεργάτες της, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος, μετά την συνάντηση ανέφερε μεταξύ άλλων, πως «Παραμένουμε εν αναμονή της Παρασκευής, όπου όπως δηλώθηκε στον Πρόεδρο του Οργανισμού μας, θα υπάρξει εξέλιξη αναφορικά με τα θέματα που έχουν τεθεί τόσο σχετικά με την Υπουργική Απόφαση 40494/3.5.2022 όσο και με τον Νόμο 4921 (Άρθρο 67). Με δεδομένη την εμπιστοσύνη μας στους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, θα θέλαμε για μία ακόμα φορά να απευθύνουμε έκκληση στον ίδιο, να έχουμε μία κατ ιδίαν συνάντηση μαζί του για να εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας και λυθεί ο γόρδιος αυτός δεσμός, που πλήττει τα παιδιά που στηρίζουμε, τα παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια μας και θέτει σε κίνδυνο το έργο μας που συμπληρώνει 27 χρόνια. Ευελπιστούμε ότι και με τη δική του παρέμβαση θα βρεθεί μία βιώσιμη αλλά και μόνιμη λύση και θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία του Οργανισμού μας με τα Υπουργεία αλλά και τους θεσμικούς φορείς, που σταθερά υπηρετούμε».

Γιαννόπουλος σε Μιχαηλίδου: υπάρχει εμπάθεια για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Αρχικώς η Δόμνα Μιχαηλίδου συνομίλησε την Τετάρτη με τον Γιώργο Παπαδάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ιδιωτικές και εκκλησιαστικές δομές είναι «ένα». Οι κανόνες που βάζουμε είναι σε έναν χώρο που δεν έχουν μπει κανόνες εδώ και 200 χρόνια, ενώ παράλληλα υπάρχει σχέδιο προεδρικού διατάγματος και για τις δημόσιες. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δομή, κανένα Ίδρυμα να μην έχει κανόνες. Καθίσαμε όλοι σε ένα τραπέζι, εγώ δεν τους έβγαλα από το κεφάλι μου τους κανόνες. Δεν ερχόμαστε να κάνουμε ρύθμιση στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Ερχόμαστε να κάνουμε ρύθμιση για όλα τα ιδρύματα και τα ορφανοτροφεία».

Μεταξύ άλλων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ακόμη πως «“Το χαμόγελο του Παιδιού” έχει την οικονομική άνεση και έχει κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν μπορεί μια δομή να λειτουργεί χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς. Βάζουμε τους κανόνες για τους καλύτερους που πρέπει να τους τηρούν και όσοι είναι κάτω από αυτούς. Η υπουργική απόφαση ρυθμίζει 82 δομές, όχι «Το Χαμόγελο του Παιδιού». «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει 11 σπίτια. Δεν είναι 11 από τα 82, είναι ένα».

«Καθήκον της πολιτείας είναι να προσέχει τα παιδιά, αν δεν μπορεί, εκχωρεί το καθήκον αυτό σε ιδρύματα. Οι προδιαγραφές είναι πρωτίστως στελέχωσης, αλλά είναι και κτηριακές. Δίνουμε έναν χρόνο για να προσαρμοστούν οι δομές σε αυτές τις προδιαγραφές. Μπορεί να έχουμε και κάποιο λάθος. Αν έχουμε, να το δούμε», σημείωσε η Υφυπουργός, αναφέροντας ακόμη ότι «τέσσερα σχόλια που «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε καταθέσει στην διαβούλευση, τα έχουμε ενσωματώσει, όπως η πρόβλεψη για φύλακα σε κάθε δομή, που ήταν υποχρεωτικός και το αλλάξαμε σε προαιρετικό μέτρο, βάσει της υπόδειξης από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος τόνισε πως «αποδεσμεύθηκα από αυτό που ζήτησε ο κ. Γεραπετρίτης, να απέχουμε από την δημοσιότητα, για να πω ότι έγιναν συναντήσεις με φορείς, χωρίς να κληθούμε εμείς, για να τα βάλουν με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Να θυμίσω και να το πω έντονα, τις προτάσεις που έχουμε κάνει εμείς πολύ έγκαιρα. Έχουμε πει ότι γίνονται πολύ σωστές κινήσεις για την υιοθεσία και την αναδοχή, ως φορέας είμαστε από τους πρώτους που ενθαρρύνουμε την αναδοχή και την υιοθεσία. Δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ τα σχόλια μας αυτά στην διαβούλευση».

«Πονάει αυτό το πράγμα που γίνεται. Έχετε μια εμπάθεια για «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στους διαδρόμους του Υπουργείου έχουν δημιουργηθεί κάποια θέματα. Στα λόγια που μιλάμε όλα είναι καλά, αλλά υπάρχει δαμόκλειος σπάθη για την λειτουργία μας», είπε ο κ. Γιαννόπουλος.

Η κ. Μιχαηλίδου απέκρουσε τις αιτιάσεις, λέγοντας «μην με κατηγορείτε για πράγματα που δεν ισχύουν», ενώ μετά από μια κόντρα για το ίδρυμα στην Καλλιθέα που έκλεισε προ λίγων μηνών, η Υφυπουργός Εργασίας επεσήμανε «διαβεβαίωσα τον κ. Γιαννόπουλο και όλους τους Έλληνες πως δεν πρόκειται να κλείσει καμία δομή. Έχει μια κουζίνα που είναι 15 τ.μ. και η απόφαση λέει 20 τ.μ. δεν θα κλείσετε, θα το δούμε. Έχει 4 μπάνια και η απόφαση λέει 5, θα το δούμε. Αν δεν θέλετε τους κανόνες είναι άλλο πράγμα».

Ο κ. Γιαννόπουλος αντέτεινε πως «δεν θα κλείσει, αλλά δεν μπορεί να αφήσουμε την «δαμόκλειο σπάθη». Αυτός είναι μεγαλύτερος καρκίνος από τον καρκίνο που έχω περάσει. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να λύσει τον «γόρδιο δεσμό». Δεν θα φύγω από την ζωή αφήνοντας αυτήν την δαμόκλειο σπάθη. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι η μόνη δομή που λειτουργεί 24 ώρες και έχει την αναγνώριση όλης της κοινωνίας, των Εισαγγελέων, όλων των αστυνομικών».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»: