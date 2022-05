Κοινωνία

Γαλάτσι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματίες και συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ μαθητών από δύο σχολεία, Στο ένα εξ αυτών φοιτούσε ο 14χρονος που αφαίρεσε τη ζωή του.

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων, ηλικίας από 14 έως 16 ετών, έπειτα από συμπλοκή στο Γαλάτσι, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, μαθητές δύο σχολείων συνεπλάκησαν άγρια, για άγνωστο έως τώρα λόγο, χθες το πρωί, Τρίτη 17 Μαϊου, στο Άλσος Βεϊκου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μαθητές που φοιτούσαν στο σχολείο που πήγαινε ο 14χρονος που αφαίρεσε τη ζωή του.

Πολίτες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση που έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τα πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά ένας 14χρονος και ένας 15χρονος.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για σωματική βλάβη οι τέσσερις και ο πέμπτος για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, αφού ο ένας από τους μαθητές που τραυματίστηκαν είπε ότι, εκτός από την επίθεση που δέχθηκε από τους κατηγορούμενους, ένας τον απείλησε και με μαχαίρι. Ωστόσο με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το αιματηρό περιστατικό

"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 17-5-2022 στην περιοχή του Γαλατσίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), πέντε (5) ανήλικοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα, της σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της απειλής, της απόπειρας κλοπής και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (17-5-2022) εντός του Άλσους Βεϊκου στο Γαλάτσι, κατά τη διάρκεια που στο χώρο βρίσκονταν μαθητές δύο Γυμνασίων, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, πέντε (5) ανήλικοι προσέγγισαν δύο (2) επίσης ανήλικους, αρχικά τους επιτέθηκαν φραστικά και στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας τους τραυμάτισαν ελαφρά.

Επιπρόσθετα, ένας από τους κατηγορουμένους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο έναν εκ των παθόντων, ενώ έτερος προσπάθησε ανεπιτυχώς να του αφαιρέσει το κινητό του τηλέφωνο.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου επενέβησαν οι καθηγητές συνοδοί των ανωτέρω Σχολείων και απετράπη η κλιμάκωση του επεισοδίου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Γαλατσίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά."

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Το νέο εξώδικο, οι απιστίες και οι “τοξικοί διάλογοι” Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη (βίντεο)

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: κόντρα Γιαννόπουλου - Μιχαηλίδου για τις δομές (βίντεο)

14χρονος - Bullying: βίντεο και μαρτυρίες από περιστατικά βίας στο σχολείο του