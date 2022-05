Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Πλούτωνας, ο Ήλιος και οι υψηλές προσδοκίες (εικόνες)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Για μια περίοδο που είναι βελτιωμένη αισθητά σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο διάστημα έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, «το τρίγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα δημιουργεί μια ανάγκη δύναμης που θα μπορούσε να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε πως ο ανάδρομος Ερμής κάνει μια ωραία όψη με τον Δία και αυτό σημαίνει όπως είπε πως τις επόμενες δύο ημέρες μπορούν να διευθετηθούν παλιές υποθέσεις που καθυστερούσαν, παρανοήσεις και παρεξηγήσεις ή συμβόλαια που δεν είχαν υπογραφεί και συμφωνίες που δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Ακόμη, όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «ο έρωτας καραδοκεί και η Αφροδίτη και ο Δίας, που δείχνουν φλογερούς έρωτες, έχουν μπει και οι δύο στον Κριό και υπόσχονται πάρα πολλά»

«Η διαίσθηση, η φαντασία, όσα μπορούν να κάνουν οι καλλιτέχνες, γενικότερα τα πράγματα βελτιώνονται και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις ημέρες που πέρασαν», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

