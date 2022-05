Life

“The 2Night Show”: Ανδρική υπόθεση η Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένοι - έκπληξη έρχονται στο αποψινό "The 2Night Show" και μιλούν για όλους και για όλα.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για τη συμμετοχή του στη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και την «αδελφή ψυχή» που έχει βρει στο πρόσωπο της τηλεοπτικής συντρόφου του, Μαρίας Χάνου. Πώς προέκυψε η αγάπη του για τη φωτογραφία και πώς επιλέγει τα πρόσωπα που φωτογραφίζει; Επίσης, μιλάει για τα επαγγελματικά του σχέδια, τον «Γλάρο» του Τσέχωφ που θα «πετάξει» με τα φτερά της θεατρικής ομάδας του «C for Circus», αλλά και για το νέο του εγχείρημα ως επιχειρηματίας στην εστίαση. Τέλος, μοιράζεται την εμπειρία που έζησε μετά την ατυχή πλάκα που έκανε στο θέατρο και τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Φοίβο Παπαδάκη. O νεαρός δημοσιογράφος, που κάνει τα παρθενικά του βήματα στην τηλεόραση στο πλευρό της Μάριον Μιχελιδάκη, μιλάει για τη σχέση και τον θαυμασμό που έχει για τον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη, εξηγεί γιατί η δημοσιογραφία ήταν μονόδρομος στη ζωή του και μοιράζεται τα «εμπόδια» που χρειάστηκε να υπερπηδήσει για να διαγράψει τη δική του επαγγελματική πορεία. Πότε βρέθηκε, για πρώτη φορά, «αντιμέτωπος» με το επώνυμό του; Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι συνεργάτης με τον πατέρα του; Τέλος, εξηγεί γιατί θεωρεί ότι η μητέρα του είναι ο «αφανής ήρωας» της οικογένειας και δηλώνει πως η δημιουργία της δικής του οικογένειας είναι στα πλάνα του.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Γέρακας: Λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και “καρφώθηκε” σε μαγαζί (εικόνες)

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: κόντρα Γιαννόπουλου - Μιχαηλίδου για τις δομές (βίντεο)

14χρονος - Bullying: βίντεο και μαρτυρίες από περιστατικά βίας στο σχολείο του