Στάθης Ψάλτης: αντιδράσεις για την “μυστική” εκταφή από τον Δήμο Ζωγράφου (βίντεο)

Τι είπε η Άννα Φόνσου στον ΑΝΤ1, αναφέροντας πως το ΣΕΗ θα φροντίσει να αναζητηθούν τα οστά του ηθοποιού. Τι λέει η κόρη του και ο αδελφός του. τι απαντά ο Δήμαρχος Ζωγράφου

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η είδηση της «μυστικής» εκταφής του Στάθη Ψάλτη, πέντε χρόνια μετά από τον θάνατό του.

Ενώ κάποιοι κατηγόρησαν την οικογένεια του Στάθη Ψάλτη ότι δεν ενδιαφέρθηκε για να παραμείνει το μνήμα του ηθοποιού, ως είχε, η κόρη του, Μαρία Ψάλτη, μιλώντας στην βεφημερίδα Espresso ανέφερε πως δεν γνώριζε το παραμικρό περί της εκταφής, λέγοντας χαρακτηριστικά «πείτε ότι εμένα δε με έβρισκαν. Δεν βρήκαν ούτε τη σύζυγό του, Χριστίνα, ούτε τον αδερφό του Γιάννη, ούτε την Καίτη Φίνου, με την οποία μιλάμε συνεχώς; Είναι απαράδεκτα πράγματα όλα αυτά και λυπάμαι που ο πατέρας μου θα κλαίει από εκεί πάνω που βρίσκεται με όσα συμβαίνουν στην πόλη την οποία αγάπησε και προσέφερε τόσα πολλά».

Τι λέει ο αδερφός του Στάθη Ψάλτη

Στην ίδια εφημερίδα, ο αδελφός του Στάθη Ψάλτη, Γιάννης Ρώτας, ο οποίος βρίσκεται στο Γηροκομείο Αθηνών, δήλωσε «πρώτη φορά το ακούω από εσάς. Σας ευχαριστώ που με ενημερώσατε. Η ανιψιά μου πηγαίνει κάθε Σάββατο και ανάβει το καντηλάκι του. Προχθές μιλήσαμε και μου το ανέφερε μάλιστα. Είναι τραγικό, ένας Στάθης Ψάλτης να μην έχει ούτε ένα μνήμα 2?2 για να μπορούμε να τον θυμόμαστε. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί εκεί στου Ζωγράφου, ο Στάθης ήταν και αντιδήμαρχος και είχε δώσει τη ψυχή του».

Σε ερώτηση για το αν γνωρίζει η τελευταία του σύζυγος, Χριστίνα Ψάλτη για το θέμα της εκταφής, απάντησε: «Ούτε ξέρω, ούτε που με νοιάζει. Δεν μιλάω μαζί της».

Η απάντηση του Δημάρχου Ζωγράφου

Απαντώντας για το θέμα της εκταφής του Στάθη Ψάλτη, ο Δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης Θώδας, ανέφερε ότι έγιναν προσπάθειες επαφής με την οικογένεια του εκλιπόντος. αλλά ήταν άκαρπες. Έτσι προχώρησαν στην διαδικασία της εκταφής.

«Ο Στάθης Ψάλτης ενταφιάστηκε στις 24/4/17, παρήλθε η ημερομηνία εκταφής του χωρίς να εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον από την οικογένειά του. Την ξέρουν την προβλεπόμενη διαδικασία. Τα οικονομικά θέματα δεν ήταν τακτοποιημένα από την οικογένεια, δεν έχει σημασία όμως» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Ζωγράφου, σύμφωνα με το fthis.gr.

Η Άννα Φόνσου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», εξέφρασε την έκπληξη της για τις εξελίξεις, για τις οποίες την ενημέρωσε η χήρα του Ανδρέα Μπάρκουλη, τονίζοντας πως εάν δεν υπάρχει άλλη οικογένεια ενός ηθοποιού, η «οικογένεια» του είναι οι συνάδελφοι του και το ΣΕΗ.

Η κ. Φόνσου τόνισε πως θα αναζητηθούν από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών τα οστά του Στάθη Ψάλτη, ώστε να εναποτεθούν στο Μαυσωλείο του Ηθοποιού, μαζί με τα λείψανα άλλων ηθοποιών, στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας.

