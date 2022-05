Κοινωνία

Κακοκαιρία: Προβλήματα, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί

Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι σάρωσαν την χώρα. "Βροχή" οι κλήσεις στην Πυροσβεστική. Αγνοείται άνδρας στην Εύβοια. Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία.

Ραγδαία ήταν η επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Τετάρτης καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η κακοκαιρία έπληξε το βράδυ και την Αττική καθώς εκδηλώθηκαν ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι σε Μαρούσι, Ηλιούπολη, Ίλιον, Μενίδι, Ραφήνα, Λυκόβρυση και Περιστέρι.

Προβλήματα σταν δρομολόγια του Ηλεκτρικού προκάλεσε νωρίς το πρωί η κακοκαιρία. Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του μετρό (ηλεκτρικός) διεξαγόταν μέχρι τις 07:00 μόνο στο τμήμα Ταύρος - Κηφισιά, λόγω πτώσης δέντρων στο δίκτυο στο ύψος των σταθμών του Μοσχάτου και της Καλλιθέας. Ωστόσο, απο τις 07:00 τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε μέχρι τα ξημερώματα δέχτηκε 100 κλήσεις για κοπές δέντρων, 11 για αντλήσεις υδάτων και 20 για αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ προχώρησε και στον απεγκλωβισμό 5 οδηγών που είχαν ακινητοποιηθεί με τα οχήματά τους στη Λεωφόρο Σταμάτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική στη Λεωφόρο Σταμάτα στο ύψος της 25ης Μαρτίου είχαν ακινητοποιηθεί 5 οχήματα λόγως υψηλής στάθμης των υδάτων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο βοήθησαν τους οδηγούς να βγουν από τα οχήματά τους, ενώ στο σημείο παραμένει ένα όχημα σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβει.

Όσον αφορά τις κλήσεις για άντληση υδάτων και για κοπές δέντρων αυτές έγιναν από τις περιοχές Μοσχάτο, Λυκόβρυση, Νέα Ιωνία, Φιλοθέη, Διόνυσο, Αγία Παρασκευή και Χαϊδάρι. Ακόμη η Πυροσβεστική δέχτηκε και 3 κλήσεις για άντληση υδάτων από τον δήμο Ωρωπού.

Επίσης πολλές περιοχές αντιμετώπισαν και προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Συγκεκριμένα διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν σε περιοχές της Βόρειας Αττικής, στους πρόποδες της Πάρνηθας και της Πεντέλης. Ανάλογα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη Λάρισα αλλά και στην Εύβοια.

Αγνοείται άνδρας στην Εύβοια

Ένας άνδρας εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων χάθηκε στο δάσος στην περιοχή Λειρί στη Δίρφυ κινητοποιώντας για τον εντοπισμό του 16 πυροσβέστες με 9 οχήματα, την Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ, τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, εθελοντές και ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό άνδρα στην περιοχή Λειρί στη Δίρφυ, Ευβοίας.

Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ. Συνδρομή από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, εθελοντές και ΕΛ.ΑΣ. pic.twitter.com/jdN92NvXzK — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 18, 2022

Απολογισμός της Πυροσβεστικής μέχρι τις 07:00 της Πέμπτης

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "Από Ω/22:00/18-05-2022 έως 07:00/19-05-2022 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 157 κλήσεις στην Αττική, στην Κ. Μακεδονία και στη Θεσσαλία ως κάτωθι:

Στην Περιφέρεια Αττικής 133 κλήσεις και συγκεκριμένα:

11 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων

94 κλήσεις για κοπές δέντρων

27 κλήσεις για αφαίρεση αντικειμένων

1 κλήση για απεγκλωβισμό 5 οχημάτων λόγω υψηλής στάθμης υδάτων.

Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 12 κλήσεις για κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 12 κλήσεις και συγκεκριμένα:

9 κλήσεις για κοπές δέντρων και

3 κλήσεις για αφαίρεση αντικειμένου

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, κυρίως στην Αττική όπου το καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε τις τελευταίες ώρες"

Συστάσεις ΓΓΠΠ για την επιδείνωση του καιρού

Σημειώνεται ότι λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδώσει η ΕΜΥ, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συστήνεις στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη

Στην κεντρική Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στην Εύβοια και στην ανατολική Στερεά και πιθανώς στην ανατολική Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στο νότιο Ιόνιο, στην δυτική Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

