Κούγιας για Πισπιρίγκου: να μου τηλεφωνήσει η ίδια, αν θέλει να την αναλάβω

Ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας απάντησε με επίσημη δήλωσή του για όσα διαδίδονται για τη φερόμενη ανάμειξή του στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Πολλά ακούγονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Αναλυτικά η δήλωση

"Σήμερα, εκτός των άλλων, διεδόθη η ψευδής είδηση ότι δήθεν μου έχει παραδοθεί η δικογραφία, με κατηγορουμένη την κα Ρούλα Πισπιρίγκου, την οποία δικογραφία δήθεν μελετώ, για να απαντήσω εάν θα αναλάβω την υπεράσπισή της.

Η είδηση είναι εντελώς ψευδής και ουδέποτε μέχρι σήμερα μου παρεδόθη από οποιονδήποτε η σχετική δικογραφία και ουδέποτε άρχισα τη μελέτη της.

Θέλω όμως να δηλώσω κατηγορηματικά ότι το πρώτο που έχω μάθει να σέβομαι στην καριέρα μου, είναι να σέβομαι τους συναδέλφους μου και το έργο τους, όταν υπερασπίζονται συνανθρώπους μας, είτε αυτοί έχουν διαπράξει εγκλήματα, είτε αυτοί είναι αθώοι ή ένοχοι, και ειδικά τους νεώτερους συναδέλφους στο υπερασπιστικό τους έργο και ουδέποτε αναμειγνύομαι σ’ αυτό, εκτός αν είμαστε συνυπερασπιστές.

Ουδέποτε έχω δεχθεί να εμφανιστώ στην τηλεόραση και να μιλήσω για υποθέσεις που χειρίζονται άλλοι, υποδυόμενος τον μυαλοπώλη, μόνο και μόνο για να διαφημιστώ.

Η αλήθεια είναι ότι, μετά την απαράδεκτη και ηθικά και δεοντολογικά ενέργεια συναδέλφων, οι οποίοι αρχικά ανέλαβαν την υπεράσπιση της κας Πισπιρίγκου, διαφημίστηκαν, εμφανιζόμενοι επί ημέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ακολούθως, αφού έλαβαν αντίγραφα της δικογραφίας και τη διένειμαν σε φίλους τους δημοσιογράφους, μετά παραιτήθηκαν, δημιουργώντας εντυπώσεις ενοχής εις βάρος της κας κατηγορουμένης, ο διοικητής πολύ μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας μού ζήτησε να αναλάβω την υπεράσπισή της, αναλαμβάνοντας να πληρώσει και την αμοιβή μου, αλλά αρνήθηκα λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, αφού την ίδια περίοδο ήμουν δικηγόρος της οικογένειας Τοπαλούδη, είμαι δικηγόρος του κ. Δημήτρη Λιγνάδη, εκπροσωπώ τέσσερα θύματα του λεγόμενου ψευτογιατρού (Κοντοστάθη) στη δίκη που διεξάγεται, είμαι δικηγόρος των τριών Σέρβων φοιτητών που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία κατά του Μπακαρί Χέντερσον στη Ζάκυνθο, εκπροσωπώ τον CFO της Folli Follie στο Χόνγκ Κόνγκ, στη σχετική δίκη, ενώ συγχρόνως εκείνη την περίοδο συμμετείχα όλα τα Σαββατοκύριακα σε δίκη ανθρωποκτονίας που διεξήγετο στην Ξάνθη και είχα μόλις αναλάβει την εκπροσώπηση της οικογενείας του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα πρέπει να παρίσταμαι σε διάφορες άλλες δίκες σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσε γενικότερα όλο αυτό το πανηγύρι που είχε στηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυστυχώς, ακόμη και με τη συμμετοχή της κας κατηγορουμένης και του συζύγου της.

Πριν από μία εβδομάδα και ενώ ήδη η κα κατηγορουμένη επέλεξε δύο εξαίρετους νέους συναδέλφους, τηλεφώνησε στο γραφείο μου ο πατέρας της, ζητώντας από τη γραμματέα μου να επικοινωνήσουμε, γιατί θέλει να μου αναθέσει την υπεράσπισή της.

Η απάντησή μου ήταν ρητή και κατηγορηματική. Του ζήτησα:

1) να επικοινωνήσει η κα κατηγορουμένη προσωπικά μαζί μου, για να μου το ζητήσει.

2) να ενημερωθούν οι δύο συνάδελφοί μου και να εγκρίνουν τη συμπαράστασή μου μαζί τους και

3) να μου παραδοθεί, εφόσον τηρηθούν οι δύο προηγούμενες προϋποθέσεις, η δικογραφία, για να αντιληφθώ εάν είχα τη δυνατότητα να υπερασπιστώ την κυρία κατηγορουμένη με τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι τα τελευταία σχεδόν πενήντα χρόνια.

Μέχρι σήμερα καμία από αυτές τις προϋποθέσεις που έθεσα δεν ικανοποιήθηκε και ουδεμία σχέση έχω με τη συγκεκριμένη υπόθεση και όσα άλλα διαδίδονται είναι όλα ψευδής διάδοση ειδήσεων και έλλειψη σεβασμού στο έργο των συναδέλφων.

Υ.Γ.: Δυστυχώς όμως, καθημερινά παρατηρώ την παρουσία δικηγόρων, που σχεδόν ποτέ δεν τους έχω δει σε ένα ποινικό δικαστήριο, να συμμετέχουν σε αυτό το τηλεοπτικό πανηγύρι, εκθέτοντας το λειτούργημα του δικηγόρου και ειδικά του ποινικολόγου, καταρρακώνοντας τις συνθήκες δίκαιης δίκης, χωρίς, δυστυχώς, κανένα θεσμικό όργανο να αντιδρά.

Αθήνα, 19.5.2022

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Αλέξιος Χ. Κούγιας"

