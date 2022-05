Πολιτική

Καραγιάννης στον ΑΝΤ1: Δεν θα σταματήσουν τα έργα υποδομής

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα έργα που είναι σε εξέλιξη, αυτά που ξεκινούν, εκείνα που σχεδιάζονται και το κόστος τους.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών για τα έργα υποδομών στη χώρα.

Ο Γιάννης Καραγιάννης αναφέρθηκε στα έργα που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, αλλά και σε αυτά που έχουν ξεκινήσει ή σχεδιάζεται να γίνουν. Σε αυτό το πλαίσιο έκανε γνωστό ότι, μέχρι τα τέλη του 2022, θα δημοπρατηθούν τρεις σταθμοί του μετρό προς τη δυτική Αττική.

«Για να λυθεί το κυκλοφοριακό, χρειάζονται βελτιώσεις στα ΜΜΜ και στις υποδομές των δρόμων», εκτίμησε και τόνισε σχετικά με τα λεωφορεία της Αττικής πως, «παραλάβαμε 850 και τα φτάσαμε στα 1300. Προκηρύξαμε διαγωνισμό για 650 λεωφορεία, σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρικά και από το 2023 θα ξεκινήσουν να μπαίνουν στις γραμμές».

Αναφορικά με το κυκλοφοριακό και ιδιαίτερα το μετρό στη Θεσσαλονίκη, είπε πως «θα είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό στα τέλη του 2023», συμπληρώνοντας πως, «στη Θεσσαλονίκη δεν κάνουμε μόνο αυτό, παρεμβαίνουμε στην περιφερειακή, όπου μέχρι τέλος της χρονιάς ξεκινούν τα εργοτάξια».

Για το πόσο θα στοιχίσουν τα έργα, δεδομένων των ανατιμήσεων σε όλους τους τομείς, διαβεβαίωσε ότι, «δεν θα μας στοιχίσουν τα μέτρα τρεις φορές πάνω», καθώς, μεταξύ των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση είναι να πληρωθούν στις τρέχουσες τιμές η άσφαλτος, τα πλαστικά και το πολυαιθυλένιο.

«Τα έργα δεν θα σταματήσουν», διαβεβαίωσε και αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για έργα όπως, η Εθνική Πατρών – Πύργου, όπου σε 40 μήνες θα έχει παραδοθεί όλο το έργο, ενώ τα έργα στον ΒΟΑΚ ξεκινούν μέχρι τέλος του χρόνου.

«Προσπαθούμε να λύσουμε γραφειοκρατικά προβλήματα, δουλεύουμε συνεχώς ώστε να προχωρήσουμε τα έργα υποδομής», σημείωσε σχετικά.

Ειδικά για το πρόβλημα της κίνησης που παρατηρείται μόνιμα στον Κηφισό, είπε πως «είμαστε σε συζήτηση με την Περιφέρεια για τον Κηφισό» και εξηγώντας πως πρόκειται για δρόμο ο οποίος είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, «σημασία έχει να τον ελαφρύνουμε, να ενισχύσουμε τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς».

Ερωτηθείς τέλος για το αν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που πρόκειται το Σάββατο να βρεθούν στην Αθήνα, για τον τελικό Κυπέλλου, θα περάσουν ελεύθερα τα διόδια, είπε πως, «ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το πώς θα εξελιχθεί η προσέλευση των οπαδών του ΠΑΟΚ», χωρίς όμως να υποσχεθεί κάτι.

