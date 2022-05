Κοινωνία

Δίκη Τοπαλούδη: Ένταση και απόρριψη των ελαφρυντικών

Υψώθηκαν οι τόνοι στην αίθουσα του Εφετείου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, σε δεύτερο βαθμό.

Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών που ζήτησαν οι δύο καταδικασθέντες για τη δολοφονία και το βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

«Το δικαστήριο ομόφωνα απορρίπτει όλες τις ελαφρυντικές περιστάσεις», ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική πρόταση.

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, η οποία εισήλθε στη δικαστική αίθουσα και βρισκόταν κοντά στις θέσεις των καταδικασθέντων δεν άντεξε και φώναξε στον 36χρονο Ροδίτη:

«Να σε καμαρώσω θέλω, να σε δω».

Πρόεδρος: εάν δεν μπορείτε να αντέξετε, περάστε έξω παρακαλώ.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του 26χρονου ανέφερε ότι οι πράξεις δεν πρέπει να χαρακτηριστούν αποτρόπαιες. Τότε οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη ξέσπασαν σε φωνές και κατάρες και χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την αίθουσα.

«Είσαι υπερασπιστής του φονιά! Τι λες ρε; Ντροπή σου! Τα κ@λ@παιδα, τα τέρατα, άκου δεν ήταν αποτρόπαιο», ήταν μερικά από τα όσα ακούστηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας.

Συνήγορος υπεράσπισης: Τα έχω συνηθίσει αυτά ένα χρόνο τώρα.

Πρόεδρος: Έχουν και αυτοί έναν πόνο.

Συνήγορος υπεράσπισης: Το σέβομαι.

Νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης ετυμηγορίας περί της ενοχής όπως και πρωτοδίκως των δύο νεαρών, οι συνήγοροί τους έλαβαν το λόγο και ζήτησαν να αναγνωριστούν μία σειρά από ελαφρυντικές περιστάσεις, ευελπιστώντας σε μείωση της ποινής.

Και οι δύο ζήτησαν τα ελαφρυντικά της μετεφηβικής ηλικίας, του πρότερου σύννομου βίου, της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, ενώ η πλευρά του 26χρονου ζήτησε και τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

«Δεν είναι αυτή αγόρευση για ελαφρυντικά, εγώ αποχωρώ», είπε σε έντονο τόνο ο δικηγόρος της οικογένειας Τοπαλούδη Βαγγέλης Γκιουγκής και έφυγε από τη δικαστική αίθουσα.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου επεσήμανε ότι πολλά από αυτά που λέει ο συνήγορος στην έχουν ακουστεί ξανά στη δικαστική αίθουσα.

Η εισαγγελέας ζήτησε την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων που αιτήθηκαν οι κατηγορούμενοι.

Για το αίτημα αναγνώρισης της μετεφηβικής ηλικίας η εισαγγελέας ανέφερε:

«Πράγματι πληρούν το ηλικιακό κριτήριο πλην όμως προκύπτει ότι από τον τρόπο δράσης τους και την πρότερη παραβατική συμπεριφορά (ναρκωτικά) και κλοπές, δεν μπορεί να αποδοθεί σε μετεφηβική ανωριμότητα.

Η συμπεριφορά τους δεν ήταν απερισκεψία, ήταν συνειδητή επιλογή βάσει εγκληματικού σχεδίου.

Επεσήμανε ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί πρότερος σύννομος βίος, καθώς κατ'επανάληψη ειπώθηκε ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η εισαγγελέας ζήτησε επίσης να απορριφθεί ο ισχυρισμός του 26χρονου Ροδίτη ότι οδηγήθηκε στο έγκλημα υπό καθεστώς απειλής. «Ουδόλως αποδείχθηκε αυτός ο ισχυρισμός, είναι αβάσιμος», ανέφερε στην πρότασή της.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι δεν έχει υπάρξει μεταμέλεια ούτε προσπάθεια για άρση των συνεπειών των πράξεων: «Δεν προέκυψε ότι πράγματι ο κατηγορούμενος μεταμελήθηκε. Η όψιμη συγγνώμη είναι προσχηματική».

Σε ό,τι αφορά το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, η εισαγγελέας τόνισε: «Απαιτείται θετική δραστηριότητα και συμπεριφορά.

Επί μία εβδομάδα δεν παρουσιάστηκαν στις αρχές.

Προσποιούνταν υπερβολικά συμπτώματα ψυχιατρικής διαταραχής.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για άλλη πράξη βιασμού.

Δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν αποτινάξει το παρελθόν».

Τέλος, η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί και το ελαφρυντικό της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

«Ούτε τέσσερα χρόνια δεν έχουν συμπληρωθεί από το έγκλημα και ο ίδιος ο συνήγορος υπεράσπισης είπε ότι είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Δεν υπήρξε καθυστέρηση. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε εύλογο χρόνο», είπε η εισαγγελέας.

Αυτήν την ώρα το δικαστήριο έχει διακόψει για να αποφανθεί επί των ποινών.

