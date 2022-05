Υγεία - Περιβάλλον

Ινομυώματα μήτρας: Οι ανοικτές επεμβάσεις δεν είναι μονόδρομος

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους τρόπους αντιμετώπισης.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες γυναίκες υποβάλλονται σε επεμβάσεις αφαίρεσης ινομυωμάτων. Ο σκοπός των επεμβάσεων αυτών είναι να βελτιώσουν τη γονιμότητα των γυναικών καθώς επίσης να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία των ινομυωμάτων.

«Έντονοι πόνοι στην κοιλιά, βαριά περίοδος με μεγάλη ποσότητα αίματος, υπογονιμότητα, δυσκοιλιότητα και συχνοουρία είναι μόνο κάποια από τα συμπτώματα που τα ινομυώματα μπορούν να προκαλέσουν.

Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα όριο μεγέθους πάνω από το οποίο προτείναμε στις ασθενείς να υποβληθούν σε ανοιχτές και όχι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Με τη συμμετοχή της ρομποτικής χειρουργικής και πάντοτε με την ξεχωριστή περίθαλψη για κάθε ασθενή τα όρια αυτά αναιρούνται», επισημαίνει ο κ. Νικόλαος Πλεύρης, PhD, Γυναικολόγος, Διευθυντής Α’ Γυναικολογικής Κλινικής - Τμήμα Ρομποτικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στο Metropolitan General.

Αφαίρεση τεράστιου ινομυώματος και παραμονή στο νοσοκομείο μόνο για μία νύχτα

Στην Α’ Γυναικολογική Κλινική του Metropolitan General πραγματοποιήθηκε, με τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής, μια πρωτοποριακή επέμβαση για τα ελληνικά και παγκόσμια δεδομένα.

Η ασθενής απευθύνθηκε στην κλινική με διάγνωση μήτρας με πολλαπλά ινομυώματα μέγιστης διαμέτρου 21 εκατοστών. Μετά από κατάλληλη προετοιμασία, υποβλήθηκε σε ρομποτική χειρουργική επέμβαση όπου έγινε αφαίρεση των ινομυωμάτων μέσα από τρεις μικρές τομές των οκτώ χιλιοστών. Η ασθενής πήρε εξιτήριο την επόμενη μέρα, χωρίς επιπλοκές με πολύ μικρή ανάγκη για παυσίπονα ενώ κινητοποιήθηκε το ίδιο απόγευμα της επέμβασης.

Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν τις επιλογές τους όταν διαγνωστούν με κάποιο ινομύωμα και να γνωρίζουν ότι τα όρια που θα τους αναγκάσουν να υποβληθούν σε ανοιχτή επέμβαση και πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο έχουν αλλάξει.

Ινομυώματα μεγαλύτερα από 10 εκατοστά καθώς επίσης και πολλά σε αριθμό (πάνω από πέντε) μπορούν να χειρουργηθούν με τη βοήθεια της ρομποτικής χειρουργικής με μικρές τομές στο δέρμα.

«Μέσω της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία η ασθενής δέχεται υπηρεσίες απόλυτης χειρουργικής ακρίβειας και στην πλειονότητα των περιπτώσεων μονοήμερη παραμονή στο νοσοκομείο. Με αυτόν τον τρόπο η ρομποτική χειρουργική εγγυάται καλύτερη ποιότητα ζωής και πολλές φορές καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα από το ανοιχτό και το λαπαροσκοπικό χειρουργείο», καταλήγει ο κ. Πλεύρης.

