ΕΚΑΒ - επίθεση σε πλήρωμα: προφυλακιστέος ο δράστης

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ για την επίθεση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο άνδρας, που επιτέθηκε σε πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ στη Σαλαμίνα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια διάσωσης από το ΕΚΑΒ, κάτοικος της περιοχής, επιτέθηκε στους διασώστες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μέλους του πληρώματος.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ: "Σας ενημερώνουμε ότι ο δράστης της άνανδρης επίθεσης στον συνάδελφο μας, μετά την απολογία του στον ανακριτή προφυλακίστηκε. Το Δ.Σ. του Σωματείου ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που παρέστησαν στην κινητοποίηση της Δευτέρας 16 Μαΐου όπως και σήμερα 20 Μαΐου στα Δικαστήρια του Πειραιά."

