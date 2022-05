Κόσμος

Γενεύη: φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αεροσκάφoς να περνά κυριολεκτικά μέσα από τους καπνούς για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο





Μεγάλη φωτιά ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης στην Ελβετία.

Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς είναι άγνωστα μέχρι στιγμής.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται από ένα κτίριο να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί, που έχουν εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή και ένα αεροσκάφος να περνά κυριολεκτικά μέσα από τους καπνούς για να προσγειωθεί.

Large fire erupts near Geneva Airport in Switzerland forcing all flights to hold or divert. Fire is near what is reportedly a center for refugees under construction.



?? alexlaguardia1 pic.twitter.com/HTy8oErMKa — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 20, 2022

Όπως έγινε γνωστό λίγη ώρα αργότερα, όλες οι πτήσεις αναστέλλονται ή εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες είναι έξω από τον περιμετρικό φράκτη.

Flights to and from Geneva Airport were disrupted on Friday after a major fire broke out just beyond the perimeter fence, a spokesman for Switzerland’s second-busiest airport told AFP. pic.twitter.com/HPJNcznPrI — Tehran Times (@TehranTimes79) May 20, 2022

Σε νέα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μια ισχυρή έκρηξη να σημειώνεται αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

