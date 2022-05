Αθλητικά

Ολυμπιακός – Σπανούλης: Είμαι περήφανος για τους παίκτες της ομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Kill Bill μίλησε για την χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού στον ημιτελικό κόντρα στην Εφες, αλλά και τον μεγάλο τελικό του Final 4 της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δεν θα αγωνιστεί στον τελικό του φάιναλ φορ του Βελιγραδίου, αλλά ο τέως αρχηγός του, Βασίλης Σπανούλης, προκρίθηκε με την ομάδα της οποίας διατελεί προπονητής, την U18 Next Generation Select Team στον τελικό του Next Generation στο Βελιγράδι.

Με buzzer beater του Ντιαβαρά, η ομάδα του "Kill-Bill" νίκησε με 63-60 τον Ερυθρό Αστέρα και στον τελικό θα αντιμετωπίσει την ομάδα του ατζέντη του από τότε που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε στον Ολυμπιακό, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, Mέγκα (Βιζούρα).

Ο Σπανούλης μιλώντας σε εκπροσώπους των ΜΜΕ δήλωσε υπερήφανος για την πορεία του Ολυμπιακού και την πρόκρισή του στο φάιναλ φορ της Euroleague, την πρώτη χρονιά της χωρίς αυτόν. «Η αλήθεια είναι πως είμαστε όλοι στεναχωρημένοι για τον αγώνα, αλλά υπερήφανοι για την πορεία της ομάδας. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το κεφάλι ψηλά, όπως πήραμε τόσους ημιτελικούς, τόσα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά, ήρθε η στιγμή να ηττηθούν και με αυτόν τον τρόπο. Αύριο μπορεί να ξανανικήσουμε με αυτό τον τρόπο. Έτσι είναι η ζωή και το μπάσκετ, προχωράει. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Αξίζουν μόνο συγχαρητήρια σε όλους. Ξέρουν ότι είμαι μαζί τους, έχω μιλήσει με τους περισσότερους παίκτες και είμαι υπερήφανος για αυτούς».

Για τον ημιτελικό Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης και την πρόκριση της «βασίλισσας», ο Σπανούλης είπε: «Περίμενα τη νίκη της Ρεάλ. Η Μπαρτσελόνα είναι πιο δουλεμένη ομάδα και όλη τη χρονιά έκανε φανταστική πορεία. Είχε νικήσει πέντε φορές, είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα χάσει. Όλα είναι ανοικτά για τον τελικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελένη Τοπαλούδη: Οι ποινές για τη δολοφονία και τον βιασμό της

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)