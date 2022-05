Κοινωνία

Χαροπαλεύει από ηρωίνη προφυλακισμένος για φόνο με δηλητηριασμένη ηρωίνη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας, που είχε κριθεί ως προσωρινά κρατούμενος, μετά από την απολογία του. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε εντατική κλινική νοσοκομείου των Αθηνών, έχοντας υποστεί εμβολή και υποβληθεί σε τραχειοτομή, μετά από χρήση ηρωίνης εντός των φυλακών του Κορυδαλλού, όπου κρατείται προσωρινά, ένας 32χρονος, που γεννήθηκε στη Ρόδο και διαμένει στην Κάλυμνο, ο οποίος έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου για ανθρωποκτονία με δηλητηριασμένη ηρωίνη του Σ. Σ. του Ν., 26 ετών, κατοίκου εν ζωή Καλύμνου.

Στην ίδια υπόθεση έχουν παραπεφθεί, ένας 23χρονος κι ένας 39χρονος.

Ο πρώτος φέρεται ο ίδιος και δια του δεύτερου συγκατηγορούμενού του να προκάλεσαν με πειθώ και παραινέσεις τον τρίτο συγκατηγορούμενό τους, να σκοτώσει τον Σ. Σ. του Ν., διαθέτοντάς του άγνωστη ποσότητα αμφιβόλου ποιότητας ηρωίνης.

O τρίτος φέρεται να διέθεσε την ηρωίνη στο θύμα από τη χρήση της οποίας επήλθε ο θάνατός του την 2α Απριλίου 2021.

Ο 32χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διαφύγει τον κίνδυνο αλλά η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι σοβαρή.

Από ανάλυση των απαντήσεων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας καθώς και νόμιμα καταγεγραμμένες συνομιλίες προέκυψε ότι ο 32χρονος που χρησιμοποιούσε δύο τηλεφωνικές συνδέσεις, εντός των Δικαστικών Φυλακών Κω, στις οποίες εκρατείτο εκείνο το χρονικό διάστημα και στις οποίες αναφέρεται το μικρό του όνομα, το ψευδώνυμο του “Μπίλμπο” και το ΑΜΚΑ του και ο 23χρονος, ο οποίος χρησιμοποιεί κινητό φαίνεται να σχεδιάζουν τον τρόπο τέλεσης ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και συγκεκριμένα την άμεση συνδρομή σε άτομο, το οποίο επρόκειτο να προμηθεύσει με ουσία αυτόν, η οποία θα τον οδηγήσει στον θάνατο, αναφέροντας στις μεταξύ τους επικοινωνίες χαρακτηριστικές φράσεις όπως “Θα τους φάμε εμείς”, “Αυτό, μη μη λες τίποτα από τα τηλέφωνα”, “θα δώσω 50 γραμμάρια κάπου, θα μας, θα γίνει η δουλειά από μόνη της”, “όχι, όχι ρε δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό μη τα λες από το τηλέφωνο, θα το κάνουν άλλοι”, ενώ παράλληλα αναφέρονται απειλές προς τον θανόντα και την οικογένειά του, προκειμένου να αλλάξει την κατάθεσή του, καθώς και η πρόθεση του 23χρονου να σκοτώσει τον 26χρονο με όπλο.

Από την νεκροψία-νεκροτομή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι ο θάνατος του 26χρονου επήλθε συνεπεία δηλητηρίασης από κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος (ηρωίνη).

Πηγή: dimokratiki.gr

