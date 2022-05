Κόσμος

Κουρτουλμούς: Χάρη στην Τουρκία... καταχειροκρότησαν τον Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Την δική του εξήγηση προσπαθεί να δώσει ο Νουμάν Κουρτλουμούς, θέλοντας μάλλον να "κατευνάσει" τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας.



Πιστεύουμε ότι ίσως ως αντίδραση απέναντι στην στάση της Τουρκίας στο θέμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας να καταχειροκροτήθηκε στις ΗΠΑ τόσο πολύ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Νουμάν Κουρτουλμούς.

Σε δηλώσεις του CNN Turk, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Νουμάν Κουρτουλμους είπε «δεν είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε ποιος θα χειροκροτήσει ποιον για πόσα λεπτά στο Κογκρέσο. Αφού σηκώθηκαν και χειροκρότησαν, καλή τύχη, δεν υπάρχει τίποτα να πούμε γι 'αυτό».

«Αλλά η εξωτερική πολιτική συζητείται στο πλαίσιο πραγματικών συνθηκών και δυνατοτήτων. Η συνεχής συμβουλή μας προς την Ελλάδα είναι η εξής: Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας εδώ και χρόνια; Υπάρχει το ζήτημα του Αιγαίου, του Κυπριακού και άλλα θέματα... Αλλά αυτά τα προβλήματα δεν είναι άλυτα αν διατηρήσουμε την άμεση επαφή μας και ακολουθήσουμε μια γραμμή που μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά μας με διαπραγμάτευση και αμοιβαία συναίνεση και όχι βάζοντας τρίτες χώρες στη μέση».

Ο Νουμάν Κουρτουλμούς είπε ότι ιστορικά, αν εξετάσεις κανείς τις τουρκοελληνικές σχέσεις, οι περίοδοι που εμφανίστηκαν οι εντάσεις στις σχέσεις αυτές ήταν οι περίοδοι που η Ελλάδα έγινε ‘το κακομαθημένο’ παιδί ορισμένων χωρών.

«Στην αμερικανική κοινή γνώμη, ειδικά αυτή την τελευταία περίοδο, κατά την οποία η Τουρκία έθεσε τις επιφυλάξεις της στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ίσως να συνέβαλε και αυτή η ψυχολογία. Πιστεύουμε ότι ίσως ως αντίδραση απέναντι στην στάση της Τουρκίας να καταχειροκροτήθηκε τόσο πολύ ο Έλληνας Πρωθυπουργός», υποστήριξε ο Νουμάν Κουρτουλμούς.

