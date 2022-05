Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: οι πληρωμές του Ιουνίου

Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι, σύμφωνα με την απόφαση του e-ΕΦΚΑ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουνίου περιλαμβάνονται στις πληρωμές άνω του 1,3 δισ. ευρώ που θα καταβληθούν σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι πληρωμές των συντάξεων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαΐου, ενώ θα πληρωθεί και το μέρος του δώρου Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβληθούν αύριο Δευτέρα, 23 Μαΐου, 871.472 ευρώ σε 28.706 δικαιούχους, οι οποίοι εντάχθηκαν στον Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για την πληρωμή του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Όσον αφορά στην πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Ιουνίου:

Την Πέμπτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν 547,8 εκατ. ευρώ σε 968.278 συνταξιούχους που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

Την Παρασκευή 27 Μαΐου θα καταβληθούν 749,5 εκατ. ευρώ σε 1.481.632 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Ιουνίου θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου, με την καταβολή στους συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Όσον αφορά στις λοιπές τακτικές πληρωμές:

17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, θα καταβληθούν 180.000 ευρώ σε 1.000 ασφαλισμένους για ληξιπρόθεσμες παροχές υγείας.

3. Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

11 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

25 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

