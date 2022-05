Κόσμος

Αυστραλία: Ο Αλμπανέζι ορκίστηκε Πρωθυπουργός

Οι Εργατικοί σταμάτησαν τη δεκαετή κυριαρχία των Συντηρητικών. Για πρώτη φορά μετανάστρια στην θέση της Υπουργού Εξωτερικών.

Ο ηγέτης των Εργατικών της Αυστραλίας, ο Άντονι Αλμπανέζι, ορκίστηκε σήμερα και έγινε ο 31ος πρωθυπουργός της χώρας, βάζοντας τέλος στη μονοκρατορία της δεξιάς συμμαχίας που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία, λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για το Τόκιο, όπου θα συμμετάσχει αύριο στη σύνοδο κορυφής της Quad (ΗΠΑ, Ινδία, Ιαπωνία Αυστραλία).

Ο ηγέτης της κεντροαριστεράς, που διαβεβαιώνει ότι η Καμπέρα θα ριχτεί στον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής, θα πολεμήσει τη διαφορά και θα προωθήσει την ισότητα των φύλων, ορκίστηκε στην έδρα της κυβέρνησης στην Καμπέρα από τον γενικό κυβερνήτη Ντέιβιντ Χάρλι.

Ορκίστηκαν επίσης ο νέος υπουργός Απασχόλησης Ρίτσαρντ Μαρλς, η νέα υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ –γεννημένη στη Μαλαισία, είναι η πρώτη μετανάστρια που καταλαμβάνει το αξίωμα–, ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζιν Τσάλμερς και η νέα υπουργός Δικαιοσύνης Κέιτι Γκάλαγκερ. Τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια θα καλυφθούν «προσωρινά», οι υπουργοί θα ονομαστούν την επόμενη εβδομάδα, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ο 59χρονος κ. Αλμπανέζι.

Δεν είναι ακόμα σαφές εάν οι Εργατικοί θα έχουν την πλειοψηφία των εδρών στη νέα ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων. Καθώς η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται (έχει φθάσει πάνω από το 70%), προηγούνται με 72 έδρες, ενώ η συμμαχία (Φιλελεύθεροι/Εθνικό Κόμμα) του απερχόμενου πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον οδεύει να καταλάβει 52.

Ο κ. Μόρισον, μέγας υπέρμαχος των βιομηχανιών άνθρακα και αερίου, ανήγγειλε ότι θα παραιτηθεί από την ηγεσία των Φιλελεύθερων. Συνεχάρη τον κ. Αλμπανέζι αναγνωρίζοντας την ήττα του το βράδυ του Σαββάτου, μιλώντας για «δύσκολη βραδιά» για την απερχόμενη δεξιά κυβέρνησή του.

