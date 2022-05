Οικονομία

Μάτι: ξεκίνησαν οι αιτήσεις δηλώσεων ιδιοκτησίας για την ένταξη στο σχέδιο πόλης

Ποιες περιοχές συμπεριλαμβάνονται.

Ένα σημαντικό βήμα για την ανοικοδόμηση και τη δημιουργία υποδομών στην πυρόπληκτη περιοχή στο Μάτι πραγματοποιείται από σήμερα, Δευτέρα 23 Μαϊου, καθώς ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για τις «περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης» -τμήματα των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας - Πικερμίου- στο πλαίσιο σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι από τις 23 Μαΐου 2022 έως τις 23 Ιουνίου 2022.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των «περιοχών βιώσιμης πολεοδόμησης» και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων MΠΕ1 «Αγία Μαρίνα» και MΠΕ2 «Μάτι» του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και ΡΠΕ1 «Κόκκινο Λιμανάκι», ΡΠΕ2 «Σκουφέϊκα» και ΡΠΕ3 «Πευκώνας» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (όπως απεικονίζονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα που αναρτάται στις ιστοσελίδες των δήμων), να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους υποβολής και το έντυπο της δήλωσης διατίθενται στις ιστοσελίδες των δήμων https://marathon.gr και https://www.rafina-pikermi.gr.

