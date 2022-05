Life

“Το Πρωινό” – Κιμούλης: Νέα αγωγή για την διαγραφή του από το ΣΕΗ

Οι δηλωσεις του δικηγόρου του Βασίλη Καπερνάρου και η συμμετοχή του Γιώργου Κιμούλη σε θεατρική παράσταση, με ρόλο συμβουλευτικό.



Νέα αγωγή για την διαγραφή του από το ΣΕΗ πρόκειται να καταθέσει ο Γιώργος Κιμούλης, όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο δικηγόρος του Βασίλης Καπερνάρος.

Όπως είπε ο κ. Καπερνάρος είναι μια διαδικασία η οποία είναι εις βάρος του υποκειμενικά, τονίζοντας ότι κάποιοι κατήργησαν την πραγματικότητα. «Άμυνα κάνουμε ή το πολύ αντεπίθεση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καπερνάρος.

Κάποιοι έκαναν απόπειρα να εκμεταλλευτούν το #MeToo, πρόσθεσε ο κ. Καπερνάρος, σημειώνοντας ότι κάποιοι αριβίστικα ήθελαν να κάνουν καριέρα.

«Θα εξαντλήσουμε όλες τις βαθμίδες των διαδικασιών», πρόσθεσε ο δικηγόρος του Γιώργου Κιμούλη, και είπε ότι ο ηθοποιός θα μιλήσει όταν θα η ώρα και υποστήριξε ότι από τα 1300 άτομα που είναι στην Αθήνα μόνο 150 ψήφισαν για την διαγραφή του Γιώργου Κιμούλη από το ΣΕΗ.

Στην συνέχεια η εκπομπή παρουσίασε δηλώσεις της τραγουδίστριας Κατερίνας Κόρου, η οποία συμμετείχε σε θεατρική παράσταση στην Θεσσαλονίκη, όπου ο Γιώργος Κιμούλης βρέθηκε συμβουλευτικά και αμισθί για να βοηθήσει σε κάποια πράγματα όπως είπε η ίδια.

«Είδα έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Όσο για τα υπόλοιπα πρέπει να ακούσουμε και τις δυο πλευρές», ανέφερε η κ. Κόρου και πρόσθεσε: «Προσπαθούσαμε όλοι να πάρουμε κάτι από τις γνώσεις του. Εγώ τον θαύμασα».

