Γαλλία – βουλευτικές εκλογές: Ντέρμπι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Ο Μακρόν και οι σύμμαχοι του προηγούνται με μόλις 1% του αριστερού μπλοκ υπό τον Μελανσόν, στην πρόθεση ψήφου.

Το κόμμα "Αναγέννηση" του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και οι σύμμαχοί του προβλέπεται ότι θα είναι οι νικητές των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση των Ipsos/Sopra Steria/Cevipof που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Monde.

Η δημοσκόπηση για την πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο των εκλογών του Ιουνίου φέρει τον Μακρόν και τους συμμάχους του να προηγούνται με το 28% των ψήφων, λίγο πιο μπροστά από το 27% που εμφανίζεται να λαμβάνει το αριστερό μπλοκ "Νέα Λαϊκή Οικολογική και Κοινωνική Ένωση", το οποίο συσπειρώνει την "Ανυπότακτη Γαλλία" του Ζαν-Λικ Μελανσόν και τους συμμάχους της από το Κόμμα των Πρασίνων και το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε δύο γύρους-- στις 12 και στις 19 Ιουνίου. Την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν όρισε την Ελιζαμπέτ Μπορν νέα πρωθυπουργό--η δεύτερη μόλις φορά σε 30 χρόνια που μια γυναίκα στη Γαλλία καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα.

