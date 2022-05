Πολιτική

Τουρκία: Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά με το Κυπριακό

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στην εισβολή στην Κύπρο και "επιτέθηκε" στη Σουηδία για το εμπάργκο που έχει επιβληθεί.

Μιλώντας κατά την τελετή ρυμούλκησης του νέου υποβρυχίου στο ναυπηγείο Γκιολτσούκ της Κων/πολης, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι εντυπωσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και ότι μπορεί να παραμένει κάτω από το νερό για 3 μέρες και και 12 εβδομάδες στη θάλασσα χωρίς ανεφοδιασμό. Όπως είπε το Hizirreis θα τεθεί σε λειτουργία το 2023 ενώ και το υποβρύχιο Selmanreis θα τεθεί σε λειτουργία το 2027, αναφέρει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ανέφερε ακόμη ότι από φέτος θα μπαίνει στην υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού και ένα υποβρύχιο και πως μέχρι το 2027 το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας θα έχει 6 νέου τύπου υποβρύχια.

Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζονται ολοταχώς και οι προετοιμασίες για το εθνικής κατασκευής υποβρύχιο της χώρας. Είπε ότι η κατασκευή του ξεκινά το 2025 και σχεδιάζουν να το παραδώσουν στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας εντός 5-6 ετών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «έχουμε υλοποιήσει πολλά έργα που θα κάνουν το ναυτικό μας ισχυρότερο και πιο αποτρεπτικό για την ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας».



Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «παρά την προδοσία των χωρών που θεωρούσαμε φίλες χώρες και τα παιχνίδια των συμμάχων, το πετύχαμε αυτό». «Ποτέ δεν ξεχάσαμε τις άδικες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα μας λόγω της ‘ειρηνευτικής επιχείρησης’ στην Κύπρο», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.



Εξαπολύοντας επίθεση εναντίον της Δύσης, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «τα όπλα, που δεν μας δόθηκαν έναντι αμοιβής, μεταφέρθηκαν δωρεάν με δεκάδες χιλιάδες φορτηγά στις αιμοσταγείς τρομοκρατικές οργανώσεις».

Υπονοώντας την Ελλάδα, ο Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίστηκε ακόμη ότι «ξεκινώντας από τους γείτονές μας, πολλές χώρες της Ευρώπης προστάτευσαν τους ποταπούς της FETO οι οποίοι είχαν βάλει στο στόχαστρο τη δημοκρατία μας τη νύχτα της 15ης Ιουλίου». Υποστήριξε ακόμη ότι «οι ηγέτες των τρομοκρατών στη Συρία έγιναν δεκτοί με κόκκινα χαλιά».



Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τις κυρώσεις εναντίον μας, ειδικά από τη Σουηδία». «Δεν υπάρχει λογική εξήγηση για αυτά», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι δίκαιες προσδοκίες της Τουρκίας για στήριξη στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και στο θέμα των κυρώσεων.

«Ο κακός γείτονας μας έκανε ιδιοκτήτη αμυντικής βιομηχανίας», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος υπονοώντας και πάλι την Ελλάδα και την Κύπρο.

