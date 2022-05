Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο ψηλά θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από ποιες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Τρίτη, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους στα ορεινά κυρίως της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Σύμη

Νταβούτογλου προς Ερντογάν: Τώρα ξύπνησες για τον Μητσοτάκη;

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 174 σημεία