Ουκρανία: Συνέργεια ΕΕΣ - Υφυπουργείου Αθλητισμού για ανθρωπιστική βοήθεια

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία,

Σε ενημέρωση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αναφέρονται τα εξής:

«Η πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Αθλητισμού, σε στενή συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την άμεση συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από την αθλητική οικογένεια της χώρας και η αποστολή της στην Ουκρανία, παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι, σε συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στα γραφεία του Ε.Ε.Σ., παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, και του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Η δράση θα ξεκινήσει άμεσα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα συγκεντρώνονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ, σε όλη τη χώρα, ανθρωπιστική βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα μακράς διαρκείας. Το υλικό θα συγκεντρωθεί από τις κατά τόπους Περιφερειακές Επιτροπές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και θα προωθηθεί στις κεντρικές αποθήκες του, στην Αθήνα, απ’ όπου θα ξεκινήσει το αργότερο ως τα τέλη Ιουνίου για την Ουκρανία.

«Τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η ελληνική κοινωνία δεν μένει απαθής και η αθλητική οικογένεια ενεργοποιείται ξανά. Είμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού. Από αύριο και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, συγκεντρώνουμε ανθρωπιστική βοήθεια στις αθλητικές εγκαταστάσεις που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ευχαριστώ τους Έλληνες, που δεν μένουν απαθείς και στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης» τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, που εξήρε τη στενή συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, «… με τον οποίο λειτουργούμε κάτω από τον ίδιο αξιακό κώδικα», όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Για μία συνάντηση που εκπέμπει μηνύματα αλτρουισμού, ανθρωπισμού και αλληλεγγύης έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός, επισημαίνοντας τη συμπόρευση με το Υφυπουργείο Αθλητισμού σε ζητήματα όπως ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά. «Έχουμε έναν διπλό στόχο, την ανάπτυξη υγιούς αθλητικού πνεύματος και την ενδυνάμωση του εθελοντισμού» τόνισε ο κ. Αυγερινός.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, από την πρώτη στιγμή της κρίσης στην Ουκρανία, είναι συνεπής στο ανθρωπιστικό του έργο, σε απόλυτη συνεργασία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό. Η ανθρωπιστική κρίση είναι μεγάλη, περίπου 20 εκατ. Ουκρανοί χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι πρωτοφανής η ανταπόκριση του ελληνικού λαού» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι αποστολές του οργανισμού είναι οργανωμένες, πειθαρχημένες και καταλήγουν πάντα εκεί που υπάρχει ανάγκη. «Αυτόκλητες αποστολές απλώς παρεμποδίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες» προειδοποίησε ο κ. Αυγερινός».

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή στο Ζάππειο, ορκίστηκαν 160 νέοι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Άνθρωποι του ΑΝΤ1, που παραμένει σταθερός αρωγός στις ανθρωπιστικές δράσρις του Οργανισμού, παρέδωσαν πτυχία στους νέους εθελοντές. Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

