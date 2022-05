Κόσμος

Βρετανία: Καταδίκη βουλευτή για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου

Σάλος στην βρετανική κοινή γνώμη, με τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.





Σε φυλάκιση 18 μηνών καταδικάστηκε την Δευτέρα ο πρώην βουλευτής των Τόρις, Ίμραν Άχμαντ Χαν, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός 15χρονου το 2008, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο του Ηνωμένου Βασιλείου PA Media.

Ο πρώην βουλευτής του Συντηρητικού κόμματος του Μπόρις Τζόνσον είχε παραιτηθεί από το αξίωμά του τον περασμένο μήνα, επειδή το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τη σεξουαλική κακοποίηση, μια κατηγορία που ο ίδιος αρνείται επανειλημμένα.

Ο Χαν εκπροσωπούσε την περιφέρεια του Γουέικφιλντ, στη βόρεια Αγγλία. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου βουλευτή της περιφέρειας είναι προγραμματισμένες για τις 23 Ιουνίου.

Όταν ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα, ο 48χρονος Χαν είπε επίσης ότι «αποσύρεται από τον πολιτικό βίο».

Μάλιστα, τις πρώτες ημέρες που είχε γίνει γνωστή η υπόθεση, ο Ίμραν Άχμαντ Χαν είχε διαψεύσει «κατηγορηματικά αυτήν την κατηγορία» που χρονολογείται πριν από 14 χρόνια. «Το να κατηγορούμαι για κάτι που δεν έκανα είναι σοκαριστικό, είναι τραυματικό», έγραφε, δηλώνοντας αποφασισμένος «να αποδείξει την αθωότητά του».

