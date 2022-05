Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων - ECDC: Οδηγίες σε πολίτες και Αρχές

Τι συνιστά το ECDC στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ σχετικά με τα νέα κρούσματα που εντοπίζονται.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) συνιστά στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ να επικεντρωθούν στον έγκαιρο εντοπισμό, τη διαχείριση, τον εντοπισμό επαφών και την αναφορά νέων κρουσμάτων ευλογιάς των πιθήκων. Οι χώρες θα πρέπει επίσης να ενημερώσουν τους μηχανισμούς ανίχνευσης των επαφών τους, τη διαγνωστική ικανότητα για τους ιούς orthopox και να επανεξετάσουν τη διαθεσιμότητα εμβολίων κατά της ευλογιάς, αντιικών και ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για επαγγελματίες υγείας.

Τα μολυσμένα άτομα θα πρέπει να παραμένουν απομονωμένα έως ότου πέσουν οι κρούστες και θα πρέπει ιδιαίτερα να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα με ανοσοκαταστολή και κατοικίδια ζώα. Η αποχή από τη σεξουαλική δραστηριότητα και η στενή σωματική επαφή συνιστάται επίσης μέχρι να επουλωθεί το εξάνθημα. Οι περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι με υποστηρικτική φροντίδα.

Οι στενές επαφές των περιπτώσεων ευλογιάς των πιθήκων θα πρέπει να παρακολουθούν από μόνες τους την ανάπτυξη συμπτωμάτων για 21 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση. Το ECDC θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επικαιροποιεί την εκτίμηση κινδύνου καθώς θα είναι διαθέσιμα νέα δεδομένα και πληροφορίες.

Μεταξύ 15 και 23 Μαΐου έχουν αναφερθεί συνολικά 85 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία). Η μετάδοση μπορεί να συμβεί μέσω της στενής επαφής του βλεννογόνου ή του μη ανέπαφου δέρματος με μολυσματικό υλικό από τις βλάβες ή μέσω μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων κατά τη διάρκεια παρατεταμένης επαφής πρόσωπο με πρόσωπο.

«Οι περισσότερες από τις τρέχουσες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί με ήπια συμπτώματα και για τον ευρύτερο πληθυσμό, η πιθανότητα εξάπλωσης είναι πολύ χαμηλή», δήλωσε η διευθύντρια του ECDC, 'Αντρεα Αμόν.

«Ωστόσο, η πιθανότητα περαιτέρω εξάπλωσης του ιού μέσω της στενής επαφής, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια σεξουαλικών δραστηριοτήτων μεταξύ ατόμων με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, θεωρείται υψηλή», συμπλήρωσε.

Ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά μικρής ηλικίας, οι έγκυες, και ανοσοκατασταλμένα άτομα. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την ακριβή εκτίμηση του επιπέδου νοσηρότητας και θνητότητας.

Εάν συμβεί μετάδοση από άνθρωπο σε ζώο και ο ιός εξαπλωθεί σε πληθυσμό ζώων, υπάρχει κίνδυνος η ασθένεια να γίνει ενδημική στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει στενή διατομεακή συνεργασία μεταξύ των αρχών δημόσιας υγείας του ανθρώπου και των κτηνιατρικών αρχών για τη διαχείριση των εκτεθειμένων κατοικίδιων ζώων και την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου στην άγρια ζωή.?

