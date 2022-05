Αθλητικά

Αλεξανδρούπολη: Ανήλικος ποδοσφαιριστής λιποθύμησε στην προθέρμανση

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Ένα περιστατικό από αυτά που δεν θέλουμε με τίποτα να βλέπουμε έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου στις αθλητές εγκαταστάσεις «Κώστας Χριστοφορίδης» (Μαρακανά) του Εθνικού στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Εθνικός υποδεχόταν τον Ποντιακό για το πρωτάθλημα υποδομών Κ16 της ΕΠΣ Έβρου, όταν κατά την διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων, ο 15χρονος παίκτης του Εθνικού Χάρης Λαμπίδης ένιωσε αδιαθεσία και τάσεις λιποθυμίας.

Αμέσως άπαντες κινητοποιήθηκαν, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο όπου και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση από το ιατρικό προσωπικό. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν έχει ξεπεράσει τελείως τον κίνδυνο, με την κατάσταση του να είναι σταθερή.

Πατέρας του μικρού Χάρη είναι ο Γιάννης Λαμπίδης, προπονητής στην Κ16 του Εθνικού όπου αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής.

Τόσο ο Εθνικός, όσο και ο Ποντιακός, εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες θέλουν να δώσουν δύναμη στους γονείς του παιδιού, ενώ εύχονται να είναι σύντομα καλά και να επιστρέψει δυνατός στα γήπεδα.

ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ποδόσφαιρο

"Ο ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης εκφράζει την συμπαράσταση του στον ποδοσφαιριστή μας Χάρη και στην οικογένεια του. Οι προσευχές και οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα

Με εκτίμηση,

Εθνικός Αλεξανδρούπολης"

Ακαδημία Ποντιακού Αλεξανδρούπολης Fοotball Prints ΠΑΟΚ

"Οι ποδοσφαιριστές μας της Κ16, ο προπονητής Γιαννης Μιχαηλίδης, ο υπεύθυνος της Ακαδημίας και ολοι μας μικροί και μεγάλοι, ευχομαστε ολόψυχα μέσα από την καρδιά μας τα περαστικά μας στον αθλητή της Κ16 του Εθνικού Αλεξανδρούπολης Λαμπιδη Χαρη και στον πατέρα του Γιάννη, προπονητή της Κ16 του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, την αμέριστη στήριξη μας σε οτιδήποτε χρειαστούν.

Χάρη είμαστε όλοι μαζί σου και σε περιμένουμε όλοι μας να επιστρέψεις στα γήπεδα!"

Πηγή: sportsaddict.gr

