Πολιτική

Νταβούτογλου προς Ερντογάν: Τώρα ξύπνησες για τον Μητσοτάκη;

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις θέσεις που εξέφρασε ο Ελληνας Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ, ωστόσο κατέκρινε τον Ερντογάν για καθυστερημένη αντίδραση.



«Οι θέσεις που εξέφρασε ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ ήταν εντελώς απαράδεκτες. Είναι μια προσέγγιση που θα καταστρέψει την ειρήνη στο νησί (της Κύπρου) και θα αποσταθεροποιήσει το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Έπρεπε φυσικά να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Αχμέντ Νταβούτογλου.

Παράλληλα, ο Νταβούτογλου κατακρίνει και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την καθυστερημένη αντίδρασή του σε όσα δήλωσε η ελληνική πλευρά.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Twitter πως «παραμένουν τα εξής ερωτήματα:

-Τι απαντήσεις έδωσε η κυβέρνηση;

-Μετά από 5 μέρες, σήμερα ξύπνησες; Ο Έλληνας πρέσβης έχει κληθεί στο υπουργείο;

Τα συμφέροντα του κράτους της Δημοκρατίας της Τουρκίας δεν προστατεύονται με το εγώ, αλλά με ψυχρά βήματα και αντιδράσεις. Αν επρόκειτο να περπατήσετε με ‘έντιμους και ευγενικούς πολιτικούς’, δεν θα κάνατε παρέα με τον Τραμπ που έβριζε εσάς και τη χώρα μας!! Δεν θα είχατε πέσει στα γόνατα για να συναντήσετε τον Μπάιντεν, που κατηγόρησε το έθνος μας για γενοκτονία! Δεν θα περίμενες στην πόρτα του Πούτιν που σκότωσε δεκάδες στρατιώτες μας!»

-5 gun sonra ancak bugun mu akl?n?z bas?n?za gelmistir?

-Yunan buyukelci bakanl?ga cagr?lm?s m?d?r?



Turkiye Cumhuriyeti devletinin c?karlar? kisisel egoyla degil sogukkanl? ad?mlar ve tepkilerle korunur.



Madem “onurlu ve sahsiyetli siyasetcilerle” yol yuruyeceksiniz size ve +

— Ahmet Davutoglu (@Ahmet_Davutoglu) May 23, 2022

