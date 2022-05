Life

“Το Πρωινό” - Κούγιας για Δεληβοριά: Δεν τον γνωρίζω, δεν ξέρω το ποινικό του μητρώο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απάντηση στις δηλώσεις του Φοίβου Δεληβορια έδωσε ο Αλέξης Κούγιας έξω από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο όπου συνεχίζεται η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη.

Απάντηση στις δηλώσεις του Φοίβου Δεληβορια έδωσε ο Αλέξης Κούγιας έξω από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο όπου συνεχίζεται η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και την Μπέσσυ Αντωνάκη είπε: «Δεν τον γνωρίζω. Έχω ακούσει το όνομά του. Εγώ είμαι άλλης μουσικής κουλτούρας, μου είπαν ότι είπε ότι σε ηλικία 16 ετών γνώρισε τον Χατζηδάκι και μόλις διάβασα ολοκληρωμένη την τοποθέτησή του, λέω πόσο δικαιώνομαι κάθε μέρα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι αυτά τα 16χρονα του Χατζηδάκι, του Κατσέλη, του Κουν ήταν ερωτικοί σύντροφοι, κάποιοι θέλησαν να το εκμεταλλευτούν και το διαστρέβλωσαν. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ η γνώμη του Φοίβου Δεληβοριά.

Η ερώτηση που του υπεβλήθη ήταν συκοφαντική. Οι απαντήσεις μου έχω πει ότι είναι μέσω της δικαιοσύνης και μάλιστα διάβασα ότι ο κ. Δεληβοριάς είπε ότι δεν τον νοιάζει πολύ αν θα πάει στη δικαιοσύνη, δε ξέρω ποιο είναι το ποινικό του μητρώο αλλά δεν περίμενα από αυτόν μία τέτοια απάντηση.

Εμένα με νοιάζει πάντοτε η γνώμη του κοινωνικού ή επιστημονικού μου κύκλου. Ανεξάρτητα αν κάποιος μπορεί να το κακίζει, εμένα θα με ενδιέφερε η γνώμη αυτών που μου αρέσει να ακούω. Θα με ενδιέφερε η γνώμη του Μητροπάνου, του Πάριου, του Τερζή, του Σφακιανάκη ή ακόμα και του Μακρόπουλου και του Γονίδη. Ο Φοίβος Δεληβοριάς απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο στο οποίο επίσης απευθύνονται και όσοι προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν τη δήλωσή μου, μεταξύ άλλων και για τον αείμνηστο Χατζηδάκι».

Συνεχίζεται η δίκη Λιγνάδη με την κατάθεση του τέταρτου μηνυτή

Με την εξέταση του τέταρτου καταγγέλλοντα από την πλευρά της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη συνεχίζεται η δίκη του σκηνοθέτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Πρόκειται για έναν 25χρονο ουκρανικής καταγωγής ο οποίος έχει καταθέσει στο δικαστήριο ότι το 2015 έπεσε θύμα βιασμού από τον Δημήτρη Λιγνάδη, λίγους μήνες πριν ενηλικιωθεί, κατά το διάστημα που ο σκηνοθέτης τον φιλοξενούσε στο διαμέρισμά του στο Μεταξουργείο.



Η αποβολή του δικηγόρου του τρίτου καταγγέλλοντα

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση το δικαστήριο είχε αποφασίσει την αποβολή του δικηγόρου Γιάννη Βλάχου από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) του τρίτου καταγγέλλοντα και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος μάρτυρας δεν εκπροσωπείται στο δικαστήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Συμπλοκή στο Άλσος Βεΐκου: Ο ανήλικος με το μαχαίρι συνελήφθη μέσα στο σχολικό

“The 2Night Show” - Δροσάκη για #Metoo: Αυτά τα παιδιά κουβαλάνε στην πλάτη τους χιλιάδες σιωπές (βίντεο)