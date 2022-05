Παράξενα

Αγρίνιο: “Έστησε” ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην πάει να παντρευτεί!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα και λιπόθυμος, δυο μέρες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Μόνο που τίποτα δεν ήταν όπως έδειχνε…

Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σενάριο χολιγουντιανής ταινίας, αφού περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει επιτυχία. Ληστεία και ξυλοδαρμός δυο μέρες πριν διαβεί τα σκαλιά της εκκλησίας. Ένας γάμος που δεν έγινε ποτέ και η αποκάλυψη όταν όλα ήταν σκηνοθετημένα.

Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία μιας υπόθεσης που έχει πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά το ιστορικό της παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον

Μάιος 2019. Σε διαμέρισμα του Αγρινίου λαμβάνει χώρα ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Δυο κουκουλοφόροι, περί τις 8:30 το βράδυ, προβαίνουν σε διάρρηξη σε κατοικία ζευγαριού και όταν εισέρχεται σε αυτό ο ένας ένοικος, άνδρας, τον ξυλοφορτώνουν, τον δένουν, τον φιμώνουν και τον αφήνουν αναίσθητο. Κίνητρο τους η ληστεία καθώς αρπάζουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα. Τον άνδρα τον βρίσκουν οικεία του πρόσωπα που τον αναζητούσαν και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου για νοσηλεία.

Η πλέον σοκαριστική ωστόσο διάσταση αφορούσε την αναγκαστική ματαίωση του γάμου του θύματος που ήταν προγραμματισμένος σε δύο ημέρες. Ο άνδρας υπήρξε θύμα της ληστείας λίγη ώρα πριν μεταβεί στο προγαμήλιο γλέντι των δυο οικογενειών… Χαρακτηριστικό άλλωστε πως μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν τα δώρα γάμου. Το γεγονός προσέλαβε πανελλήνια διάσταση.

Νοέμβριος 2019. Ο παθών φέρεται να ανατρέπει πολλά από τα δεδομένα στα πλαίσια της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου. Υποστηρίζει πως η ληστεία δεν ήταν…ληστεία. Ουδείς τον έδεσε και ουδείς έκλεψε κάτι από το σπίτι. Υποστηρίζει ωστόσο πως ήταν υπαρκτός ο ξυλοδαρμός που υπέστη από άλλο άτομο αλλά τα κίνητρα δεν ήταν η ληστεία , αλλά άλλοι προσωπικοί λόγοι. Φέρεται πάντως να παραδέχτηκε πως έπραξε λάθος που δεν είπε όλη την αλήθεια αλλά-ισχυρίστηκε πως- επινόησε τη ληστεία για να δικαιολογήσει το επεισόδιο που είχε γιατί ντρεπόταν την οικογένεια της νύφης για αυτό που του συνέβη.

Μετά την εξέλιξη αυτή η Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Αγρινίου σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του παθόντα και τη διαβίβασε στον αρμόδιο Εισαγγελέα που με τη σειρά του άσκησε ποινική δίωξη για ψευδορκία.

Βασικό θύμα όλης της πρωτοφανούς υπόθεσης σε κάθε περίπτωση είναι η γυναίκα που είδε τον γάμο της να ακυρώνεται αιφνιδίως μια μέρα πριν πραγματοποιηθεί και τα όνειρα της για μια νέα ζωή να καταρρέουν… Για πολλούς μήνες ήταν και η ίδια πεπεισμένη πως συνέβη ληστεία καθώς δεν γνώριζε την αλήθεια. Όταν το έμαθε έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της… Πλέον είναι πεπεισμένη πως το περιστατικό συνέβη ώστε να μην… συμβεί ο γάμος. Αγωγή (αποζημιώσεως για ηθική βλάβη) που συζητήθηκε πρόσφατα και μήνυση (για ψευδή κατάθεση ενώπιον αρχής) επιφύλαξε και αυτή στον πρώην αρραβωνιαστικό της . Σημειώνει μάλιστα πως τα «κλοπιμαία» της δήθεν ληστείας που της ανήκαν δεν της επεστράφησαν.

Μάιος 2022. Η ώρα της Δίκης για την ψευδορκία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου έφτασε. Ο «πρωταγωνιστής» της ιστορίας κάθεται σήμερα, Τρίτη 24 Μαΐου, στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ψευδορκία. Προηγήθηκαν δυο αναβολές της εκδίκασης… «Ο Εντολέας μου έχοντας απόλυτο σεβασμό στην απονομή της δικαιοσύνης, στο έργο αυτής, καθώς και στο έργο των προανακριτικών υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου και για λόγους που θα εκτεθούν κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς του που εκκρεμεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου στις 24-05-2022 κατόπιν διακοπής από 19-05-2022, διευκρίνισε ενώπιον της Υ.Α Αγρινίου με συμπληρωματική ένορκη κατάθεση του αυτά που υπέστη στις 10-05-2019, γεγονότα αδιαμφισβήτητα, αφού ανευρέθη λιπόθυμος, δεμένος και νοσηλεύτηκε στο Νευροχειρουργικό Τμήμα του ΓΝ Αγρινίου όπου και διεγνώσθηκε ότι υπέστη διάσειση, χωρίς να έχει ενοχοποιήσει κάποιον ψευδώς τόσον με την αρχική, όσο και με την συμπληρωματική του κατάθεση, και είμαστε πεπεισμένοι για την αθωότητα του», υποστηρίζει ο δικηγόρος του κατηγορούμενου Ιωάννη Ψάρρης .

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Σπυρος Κωνσταντάρας, της γυναίκας δεν προέβη προς το παρόν σε κάποια δήλωση.

Πηγή: agrinionews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Βόλος - Κλοπή κεταμίνης από κτηνιατρεία: Ανησυχία για το μπαράζ διαρρήξεων

Ευλογιά των Πιθήκων – Λινού: Να προμηθευτούμε εμβόλια από τις ΗΠΑ