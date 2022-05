Άρτεμις Βασίλη: Ο Αναστάσιος Ντούγκας στο “The 2Night Show” για την εξαφάνισή της (βίντεο)

Life

Άρτεμις Βασίλη: Ο Αναστάσιος Ντούγκας στο "The 2Night Show" για την εξαφάνισή της

Ο δικηγόρος σχολίασε τα ειδεχθή εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη και μοιράστηκε στιγμές που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του. Ποια δύσκολη υπόθεση θυμάται;



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show» τον Αναστάσιο Ντούγκα. Ο νεαρός δικηγόρος μίλησε για την υπόθεση της εξαφάνισης της 19χρονης Άρτεμις Βασίλη, για τις ψευδείς πληροφορίες, αλλά και για τις φάρσες που αποπροσανατολίζουν την έρευνα των αρχών.



Ως δικηγόρος της οικογένειάς της, είκοσι μήνες μετά την εξαφάνιση της νεαρής κοπέλας, αποκάλυψε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία για την υπόθεση, τονίζοντας το δράμα που βιώνουν οι στενοί συγγενείς της, οι γονείς και τα αδέλφια της που δέχονται μέχρι και τηλεφωνήματα-φάρσες.

Ο Αναστάσιος Ντούγκας δήλωσε αρχικά: "Η υπόθεση εκκρεμεί. Έχω αναλάβει την υπόθεση της 19χρονης από το Κορωπί που αγνοείται 20 μήνες. Η οικογένειά της περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρεις τι θα πει να γυρνάς από τη δουλειά σου και να μη βρίσκεις το παιδί σου σπίτι; Να μην ξέρεις τι έχει απογίνει και να πρέπει να σταθείς στα άλλα σου παιδιά. Με την οικογένειά της μιλάω καθημερινά".



Αμέσως μετά συμπλήρωσε πως υπάρχουν άνθρωποι που επικοινωνούν με τους οικείους της 19χρονης για πλάκα: "Ζούμε στην Ελλάδα. Έχεις και τον καθένα να σου κάνει και τη φάρσα, να σε παίρνει τηλέφωνο και να σου λέει, "Την είδα εδώ, τρέξτε", στις 2 το βράδυ. Μπορεί να τους πάρουν τηλέφωνο στις τρεις το βράδυ να τους πουν ότι την είδαν να περπατάει με τον φίλο της.





Στη συγκεκριμένη υπόθεση έχει γίνει και το χειρότερο, να πάρει με απόκρυψη την οικογένεια και να της λέει, "Εάν μου φέρεται το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και συναντηθούμε στο τάδε μέρος, εγώ θα σας πω τι έχει γίνει με την κόρη σας. Μία οικογένεια έχει να αντιμετωπίσει την εξαφάνιση, τον πόνο, και συν όλα αυτά".



Ο Αναστάσιος Ντούγκας απάντησε στο πώς κινείται η προσωπική του έρευνα: "Εμείς ξαναπαίρνουμε την υπόθεση από την αρχή, ίσως υπάρχουν στοιχεία που δεν τα είχαμε δει στην αρχή. Πάμε και μιλάμε με φίλους, βλέπουμε τις καταθέσεις όλοι. Επισημαίνουμε τα καινούργια στοιχεία. Σε μία υπόθεση εξαφάνισής πάντοτε υπάρχουν καινούργια στοιχεία, ή στοιχεία που να σου έχουν ξεφύγει. Στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν οι φίλοι και οι φίλες. Αν με ρωτάς, θεωρώ ότι οι φίλες και οι φίλοι της Ατρέμιδος Βασίλη δεν έχουν πει εξ' αρχής της αλήθεια. Υπάρχουν πράγματα που, σαν κολλητή τους, τους είχε εκμυστηρευτεί αλλά ποτέ δεν πήγαν να τα καταθέσουν στις αρχές. Μετά από πολλή δουλειά πρέπει να τους πείσεις να πάνε να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση. Συνέχεια κάθε μέρα βγαίνουν νέα στοιχεία. Θα πάρω εγώ για παράδειγμα μία μαρτυρία ότι είδαν κάπου τον αγνοούμενο, πρέπει να πάρω την αστυνομία και να γίνει πάλι έρευνα από την αρχή. Στη συγκεκριμένη υπόθεση έχουμε νέα στοιχεία, έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά με τα νέα στοιχεία που έχουμε μαζέψει μαζί με την οικογένεια, και ευελπιστούμε ότι και οι φίλοι και οι φίλες που γνωρίζουν κάτι παραπάνω να ανοίξουν τα στόματα".

Επίσης, ο Αναστάσιος Ντούγκας σχολίασε τα ειδεχθή εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη και μοιράζεται στιγμές που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του.



Αποκάλυψε ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του για υποθέσεις που επρόκειτο να αναλάβει. Επίσης, τόνισε ότι δεν θα βρισκόταν ποτέ στην ομάδα υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου επισημαίνοντας πως ως παρατηρητής της υπόθεσης, πριν καν εκείνη συλληφθεί, είχε καταλάβει πως πολλά πράγματα δεν κολλούσαν σε όλα αυτά που έλεγε. Μάλιστα, είπε στον Γρηγόρη πως ένα σημείο που ο ίδιος κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία ήταν όταν η Ρούλα ισχυρίστηκε ότι η Τζωρτζίνα δεν κατάλαβε τίποτα για τον θάνατο της μικρής Ίριδας ενώ κοιμόντουσαν δίπλα δίπλα.

Τέλος, μίλησε με συγκίνηση για το σωματείο «Φύλακας Άγγελος», που έχουν ιδρύσει με τη Ράνια Κωστάκη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τον αγώνα που κάνουν για να βρίσκονται στο πλευρό κακοποιημένων παιδιών.

