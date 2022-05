Υγεία - Περιβάλλον

Λέπρα: Μόνο ένα κρούσμα στην Ελλάδα

Που οφείλεται η σύγχυση με την πληροφόρηση και οι αναφορές για δύο κρούσματα. Ποια ειναι η ασθενής με την λέπρα.

Μόνο ένα κρούσμα λέπρας έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κι αυτό αφορά μια 65χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, η οποία νοσηλεύεται στη Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου της Πάτρας στο Ρίο, απομονωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και εξελίσσεται ικανοποιητικά, αλλά για τις επόμενες περίπου 15 ημέρες θα βρίσκεται σε απομόνωση κι αν όλα πάνε καλά θα πάρει εξιτήριο στη συνέχεια.

Αρχικά έγινε λόγος για δυο κρούσματα λέπρας στην Ελλάδα κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στάλθηκε δείγμα της ασθενούς στο Νοσοκομείο «Αττικόν» για εξέταση και μετά από σχετικές δηλώσεις προκλήθηκε σύγχυση.

