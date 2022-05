Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 26χρονης

“Συναγερμό” σήμανε “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμό έχει σημάνει στις Αρχές, η εξαφάνιση 26χρονης από την Παιανία. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε έκδοση Missing Alert, όπου αναφέρονται τα εξής:

Στις 24/05/2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Παιανίας, η Τόσκα Σιντορέλα,, 26 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Τόσκα Σιντορέλα στις 25/05/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Τόσκα Σιντορέλα έχει ύψος 1.80 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανό ανοιχτό μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες - 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

