Missing Alert για 26χρονο

“Συναγερμό” σήμανε “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμό έχει σημάνει στις Αρχές, η εξαφάνιση 26χρονου από την Κυψέλη. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε έκδοση Missing Alert, όπου αναφέρονται τα εξής:

Στις 24/05/2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης, ο Παπουτσής Ελευθέριος, 26 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Παπουτσή Ελευθέριου στις 25/05/2022 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Ο Παπουτσής Ελευθέριος εκδήλωσε συμπεριφορά που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του και χρειάζεται η προσοχή και η ευαισθητοποίηση όλων μας για τον άμεσο εντοπισμό του. Ο Παπουτσής Ελευθέριος έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά σκούρα μαλλιά, πυκνό μούσι και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε πορτοκαλί μπλούζα, παντελόνι τζιν, τσαντάκι μέσης, μπλε αθλητικά παπούτσια και γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες - 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

