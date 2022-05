Κοινωνία

“Investment fraud” - Απάτη: επιτήδειοι έταζαν επενδύσεις και ξάφριζαν τα θύματα τους

Εξαρθρώθηκε διεθνής εγκληματική οργάνωση που έταζε επενδύσεις σε ανυποψίαστα θύματα. Πως είχε στήσει την κομπίνα το κύκλωμα.



Στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, εξαρθρώθηκε διεθνής Εγκληματική Οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με την μέθοδο απατηλών επενδύσεων «Investment fraud».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά εννέα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και «αρχηγικά». Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ένας αλλοδαπός και οκτώ Έλληνες, εκ των οποίων έξι άνδρες και τρεις γυναίκες.

Οι έρευνες για την αποδόμηση της Εγκληματικής Οργάνωσης, ξεκίνησαν όταν το χρονικό διάστημα από 26-02-2021 έως 26-03-2021, άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία , εξαπάτησαν τρεις Έλληνες ημεδαπούς σε περιοχές της Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης, με τη ψευδή προσφορά επενδύσεων χαμηλού ή μηδενικού κινδύνου με «εγγυημένες» δήθεν αποδόσεις και ακολούθως υποτιθέμενη αγορά διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων (μετοχών, ομολόγων, κ.λ.π.), τους απέσπασαν το συνολικό χρηματικό ποσό των (125.625) ευρώ, για την αγορά επενδυτικών προϊόντων, τα οποία ουδέποτε αγοράστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με Αρχές του εξωτερικού, συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε ότι τουλάχιστον από τον φθινόπωρο του 2019, στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία, συγκροτήθηκε δομημένη εγκληματική οργάνωση, την οποία διεύθυνε αλλοδαπός που ταυτοποιήθηκε.

Η συγκεκριμένη οργάνωση είχε ως σκοπό την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, της απάτης, της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Στην εγκληματική οργάνωση, από τον αλλοδαπό – ηγετικό της στέλεχος, εντάχθηκαν σταδιακά τουλάχιστον 25 ακόμη μέλη, εκ των οποίων 16 Έλληνες και 9 αλλοδαποί.

Αναλυτικότερα, τα εν λόγω μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας από κοινού και υπό την καθοδήγηση είτε του ηγετικού της στελέχους, είτε των ιεραρχικά ανωτέρων μελών της, έχοντας ως σκοπό την τέλεση απατών σε βάρος πολιτών – επενδυτών, προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες:

ίδρυση εταιριών, οι οποίες δεν πραγματοποίησαν καμία νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα,

έκδοση φορολογικών στοιχείων – τιμολογίων για παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ουδέποτε παρασχέθηκαν,

άνοιγμα λογαριασμών σε Τραπεζικά Ιδρύματα, με τα στοιχεία των ανωτέρω ανύπαρκτων εταιρειών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την πίστωση των εγκληματικών προϊόντων, προερχομένων από απάτες, όσο και για την περαιτέρω διακίνησή τους, μέσω του χρηματιστικού τομέα, ώστε να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εγκληματικά αυτά προϊόντα,

δημιουργία με απατηλά ονόματα χώρων ιστότοπων στο διαδίκτυο τα οποία προσομοίαζαν σε υπαρκτές επενδυτικές εταιρείες, κατασκευή ιστοσελίδων με τη χρήση των ανωτέρω ονομάτων και δημιουργία «πλατφόρμων», στις οποίες συνδέονται τα θύματα - επενδυτές για την παρακολούθηση των υποτιθέμενων επενδυτικών κινήσεων,

δημιουργία θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων, για την επικοινωνία τους με τα θύματα – επενδυτές, η οποία διακόπτονταν όταν αποκαλύπτονταν ψεύτικη επένδυση και τέλος

μίσθωση χώρων στους οποίους εγκαθιστούσαν τηλεφωνικά κέντρα, από όπου διενεργούνταν οι πρώτες τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης των υποψήφιων θυμάτων – επενδυτών.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση, από το Φθινόπωρο του 2019 έως σήμερα, τέλεσε τουλάχιστον 41 απάτες, ανά την Ελληνική Επικράτεια, αποκομίζοντας τουλάχιστον το συνολικό χρηματικό ποσό των 936.159 ευρώ.

Κατά τη διενέργεια της χθεσινής συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, κατέστη δυνατή η σύλληψη των εννέα μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη δέκα επτά μέλη της, εκ των οποίων εννέα αλλοδαποί και οκτώ Έλληνες.

Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 6 οικίες και 1 κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των (84.900) ευρώ,

5 πολυτελή Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δίκυκλη μοτοσικλέτα,

πιστόλι 7.62 mm , προελεύσεως Ανατολικών χωρών, με γεμιστήρα και (20) φυσίγγια,

5 φορητοί υπολογιστές και (3) tablet,

20 κινητά τηλέφωνα,

6 σκληροί δίσκοι υπολογιστών,

8 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων ( USB ),

2 πλαστά δελτία ελληνικής ταυτότητας,

35 κάρτες τραπεζών, καθώς και

26 κάρτες SIM - πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Γίνεται μνεία ότι ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προέβη σε ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, των εμπλεκομένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Την προανακριτικό έργο διενεργεί με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την καταπολέμηση της οργανωμένης διάπραξης απατών, θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον.

