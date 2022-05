Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά: Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Η 25η Μαΐου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά που έχει οριστεί η 25η Μαΐου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε για 18η χρονιά στο Ζάππειο Μέγαρο την μεθοδολογία και τα εργαλεία που ενεργοποιεί σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, θεσμικούς φορείς και εθελοντικές συλλογικότητες, για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού εξαφάνισης παιδιού πανελλαδικά, τις υπηρεσίες που προσφέρει στην οικογένειά του, καθώς και σε κάθε ενήλικα από 18 έως 60 ετών, που αγνοείται και διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο οργανισμός, το 1ο τετράμηνο του 2022 από τα 69 παιδιά που αναζήτησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» τα 37 ήταν κορίτσια 13 έως 18 ετών και από αυτά βρέθηκαν τα 49. Όπως ανακοίνωσε σε σχετικό δελτίο τύπου το «Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός κοινού πλαισίου δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, παρουσιάστηκε σχέδιο νόμου -το οποίο εκπονήθηκε με τη συμμετοχή νομικών για την πρόληψη και διαχείριση των περιστατικών εξαφάνισης στη χώρα μας, και το οποίο ο οργανισμός αφιέρωσε στην εκλιπούσα Φώφη Γεννηματά. Το Σχέδιο Νόμου θα επιδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής ενώ απώτερος στόχος του φορέα είναι «στο πρότυπο άλλων χωρών, να θεσμοθετηθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε εξαφάνιση από όλους όσοι εμπλέκονται και τελικά να είμαστε όλοι συνολικά ως κοινωνία αποτελεσματικότεροι».

«Θέλω να σταθώ στο θετικό που είναι ότι η πλειοψηφία των παιδιών που εξαφανίζονται στη χώρα μας, εντοπίζονται άμεσα. Και αυτό χάρη στη συνεργασία. Χάρη στα 154 μέλη του Amber Alert Hellas που σε κάθε εξαφάνιση ενώνουμε δυνάμεις και τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού γίνονται γνωστά από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη, χάρη σε Αστυνομικούς, Εισαγγελείς και άλλους που επιτελούν μεθοδευμένα το έργο τους στην 1η γραμμή» είπε ο κ. Γιαννόπουλος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ευχαριστώντας όλους όσοι στηρίζουν τη δράση του «Χαμόγελου του Παιδιού». «Όμως, για κάθε παιδί που εξαφανίζεται ή πρόκειται να εξαφανιστεί οφείλουμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο προστασίας πιστοποιημένα και θεσμοθετημένα και αυτό κάνουμε με το Σχέδιο Νόμου που εκπονήσαμε στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, που ενδιαφερόταν εις βάθος και μακριά από τη δημοσιότητα» υπογράμμισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες τεχνολογίας της Ελλάδας «συμμετέχουν ενεργά στην Ομάδα Τεχνολογίας για τα Παιδιά» και μέσω αυτών τόσο το «Χαμόγελο», όσο και οι θεσμικοί φορείς έχουν στη διάθεσή τους «την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να υπηρετούμε τα παιδιά και να καλύπτουμε τις ανάγκες τους». Μάλιστα, το βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος που έχει θεσμοθετήσει ο οργανισμός παρέλαβε ο κ. Γιώργος Βλαστός, Group ICT & Operations Director, της Εθνικής Τράπεζας η οποία έχει και τον συντονισμό δράσης της Ομάδας. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην προσπάθεια παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες, την τεχνολογία και τα απαραίτητα ψηφιακά συστήματα ενώ καθοριστικό ρόλο για την ευτυχή κατάληξη κάθε περιστατικού διαδραματίζουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την εταιρεία Facebook Meta εκπροσώπησε στη συνάντηση η Claudia Trivilino, Public Policy Manager, Italy and Greece, δηλώνοντας «υπερήφανοι» για τη συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και αναφέροντας ότι η εταιρεία αναπτύσσει «εργαλεία όπως το Get Digital με στόχο την εκπαίδευση των νέων χρηστών του διαδικτύου καθώς φυσικά των εκπαιδευτικών και γονιών και φυσικά συνεργαζόμαστε στενά σε κάθε κρίση καθώς και στο Amber Alert». Ακόμα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, εισάγει στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Missing Alert Protocol», στο πρότυπο του «Herbert Protocol» της Αγγλίας. Πρόκειται για μια μία ολοκληρωμένη υπηρεσία με βασικό στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών εξαφάνισης ατόμων που πάσχουν από διαταραχές ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», σύμμαχοι για την τεχνολογική αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών του «Χαμόγελου» είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του προγράμματος Smile Net το οποίο σύντομα θα παρέχει και υπηρεσία εντοπισμού για άτομα σε υψηλό κίνδυνο, αλλά και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την ενεργοποίηση και στη χώρα μας του SMS Amber Alert και τη διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και της Εθνικής Γραμμής για τους αγνοούμενους ενήλικες 1017 με τον Ευρωπαϊκό Γραμμή Βοήθειας 112. Επιπλέον, έγινε ειδική αναφορά στην εφαρμογή Missing Alert, την οποία αφιλοκερδώς σχεδίασε ο όμιλος ΟΤΕ, και η οποία απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτών προκειμένου να λειτουργεί ολοένα και πιο αποτελεσματικά. Οι χρήστες που κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους, εντελώς δωρεάν, ενημερώνονται αλλά και μπορούν να ενημερώνουν για περιστατικά εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων που αγνοούνται και διατρέχουν κίνδυνο.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρ. Στυλιανίδης συνεχάρη το «Χαμόγελο του Παιδιού» «για όλα όσα έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να εντοπίσει εξαφανισμένα παιδιά» και προσέθεσε ότι «η διεθνής εμπειρία μας έχει δείξει ότι η εξαφάνιση ατόμων είναι ένα είδος έκτακτης ανάγκης, η οποία απαιτεί τη συνεργασία όλων. Η γρήγορη παροχή πληροφορίας είναι ίσως ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά στη γρήγορη ανεύρεση αγνοουμένων. Για αυτό στην Ελλάδα, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Εκτάκτου Ανάγκης 112 είναι διασυνδεδεμένος με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000». Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης «φέτος, επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με το "Χαμόγελο του Παιδιού" και δρομολογούμε τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112 με δυο ακόμα τηλεφωνικούς αριθμούς: την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες «1017» και την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111». «Η προστασία των παιδιών μας είναι για την κυβέρνηση μας, για την κοινωνία μας, πρώτη προτεραιότητα. Αποτελεί μια από τις αξίες που μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες και ως Ευρωπαίους. Μόνο μαζί, όλοι μαζί, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Να προστατεύσουμε τα παιδιά» υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Ηρακλή Μοσκώφ Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, του Γιώργου Σταμάτη Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, της Νάντιας Γιαννακοπούλου Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη καθώς και του ΓΕΕΘΑ, της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ., του Π.Σ., του ΕΚΑΒ, Δημοτικών Αστυνομιών από όλη την Ελλάδα και άλλων φορέων που θεσμικά και επιχειρησιακά εμπλέκονται στη διαχείριση κάθε περιστατικού εξαφάνισης, και τους οποίους ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» ευχαρίστησε λέγοντας ότι «όλα όσα ανακοινώθηκαν αναδεικνύουν διεθνώς τη χώρα μας, ως πρωτοπόρο στον τομέα». «Συνεχίζουμε χωρίς καμία παρέκκλιση το έργο μας, που είναι να προσφέρουμε φροντίδα σε όσα παιδιά έχουν ανάγκη!» κατέληξε ο κ. Γιαννόπουλος.