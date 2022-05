Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά: κατέβασε το Missing Alert app

Η εφαρμογή από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” δίνει άμεσα πληροφορίες για κάθε παιδί που εξαφανίζεται, βοηθώντας στην αναζήτηση του.

Στις 25 Μαΐου τιμάται η Διεθνής μέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τα εξαφανισμένα παιδιά, καλεί όλους μας να γίνουμε αρωγοί του και να βοηθήσουμε όπου και όποτε μπορούμε για τον εντοπισμό κάθε εξαφανισμένου παιδιού. Κάτι που μπορεί να γίνει πιο εύκολα και άμεσα μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για κάθε εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: https://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

