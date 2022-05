Κόσμος

Μακελειό σε σχολείο στο Τέξας: Ο 18χρονος είχε προειδοποιήσει για την επίθεση

Το σοκαριστικό μήνυμα του μακελάρη στο facebook 15 λεπτά πριν αιματοκυλίσει το σχολείο. Σοκαριστικές μαρτυρίες και θρήνος για τα θύματα.

Ο νεαρός άνδρας που σκότωσε την Τρίτη 19 παιδιά και δύο δασκάλους μέσα σε δημοτικό σχολείο του Τέξας είχε ανακοινώσει στο Facebook 15 λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς ότι επρόκειτο να κάνει αυτή την επίθεση, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Πολιτείας Γκρεγκ 'Αμποτ.

Ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος δημοσίευσε διαδοχικά ένα μήνυμα που προειδοποιούσε ότι θα πυροβολούσε τη γιαγιά του, στη συνέχεια ένα άλλο μήνυμα στο οποίο διευκρίνιζε ότι το έκανε.

"Το τρίτο μήνυμα, χωρίς αμφιβολία λιγότερο από 15 λεπτά πριν φθάσει στο σχολείο, έγραφε: "Θα πάω ν' ανοίξω πυρ σε ένα δημοτικό σχολείο" του Τέξας, διευκρίνισε ο Αμποτ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο μαθητής λυκείου χρησιμοποίησε τουφέκι εφόδου, ένα εξαιρετικά θανατηφόρο όπλο, πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Δεν υπήρχαν άλλες προειδοποιήσεις στις αναρτήσεις του στο Facebook, διευκρινισε ο κυβερνήτης.

Ο βοηθός σερίφη έχασε την κόρη του στο μακελειό που έγινε στο σχολείο.

Αξιωματικός της συνοριακής περιπολίας πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη του μακελειού μέσα σε μια τάξη του σχολείου.

Δεν υπήρχε γνωστό ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας για τον ένοπλο, ούτε φαίνεται να είχε ποινικό μητρώο, δήλωσε ο κυβερνήτης στη συνέντευξη Τύπου.

Μαρτυρίες που σοκάρουν

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός άρχισε να πυροβολεί κυριολεκτικά «όποιον έβλεπε μπροστά του». Ένα 9χρονο αγόρι που πυροβολήθηκε στο πόδι αλλά επέζησε, περιέγραψε στη γιαγιά του ότι οι πυροβολισμοί «ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα». «Όταν ο ένοπλος τον πυροβόλησε στο πόδι, μου είπε ότι τρόμαξε πολύ. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό», σημείωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι ο εγγονός της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, η γιαγιά ενός 10χρονου θύματος δήλωσε ότι η εγγονή της πέθανε από τα πυρά του μακελάρη, την ώρα που προσπαθούσε να καλέσει για βοήθεια με το κινητό της τηλέφωνο. Δίπλα της, η καλύτερη της φίλη «ήταν καλυμμένη με αίμα».

Όπως ανέφερε η γιαγιά της Amerie Jo Garza, ο Ράμος μπήκε μέσα στην τάξη και είπε στα παιδιά: «Θα πεθάνετε όλοι».

Έπεφταν πυροβολισμοί επί 45 λεπτά

Μαζί με τις αστυνομικές αρχές και τη συνοριοφυλακή, ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης ήταν και ο πυροσβέστης Έρνεστ Κινγκ, ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε τους πυροβολισμούς.

Συνολικά, σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυροβολισμοί κράτησαν τουλάχιστον 45 λεπτά από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι αρχές για το περιστατικό στο σχολείο.

Τραγικές εικόνες με τους γονείς έξω από το σχολείο

Παράλληλα, ο Κινγκ ανέφερε ότι γονείς είχαν ήδη σπεύσει προς το δημοτικό για να μάθουν για τη μοίρα των παιδιών τους και επικρατούσε ένα χάος. Κάποιοι αστυνομικοί τούς έλεγαν να μην πλησιάζουν καθώς το περιστατικό βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ωστόσο, μερικοί γονείς τούς αγνόησαν και έφτασαν μέχρι το σχολείο, σπάζοντας τα παράθυρα για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να βγουν έξω. Σύμφωνα με αναφορές στα social media, κάποιοι γονείς φέρεται να πήραν και αυτοί τα δικά τους όπλα και να πήγαν τρέχοντας στο σχολείο για να προστατέψουν τα παιδιά τους.

