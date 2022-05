Κοινωνία

Πειραιάς – 5χρονη: Η μαρτυρία του καπετάνιου που εντόπισε το κοριτσάκι στην θάλασσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άμεση αντίδραση του καπετάνιου του πλοίου ήταν σωτήρια για το παιδί. Πώς περιέγραψε το περιστατικό στον ΑΝΤ1.



Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της εύρεσης ενός 5χρονου κοριτσιού χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε να επιπλέει μέσα στην θάλασσα από τον πλοίαρχο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου " Αγ. Νεκτάριος" Απόστολο Λαζαρίδη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές άμεσα.

Ο κ. Λαζαρίδης, περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» το περιστατικό. «Είδα το κοριτσάκι μόνο του στην θάλασσα… πνιγόταν. Ήταν σε απόσταση 60 μέτρων από το πλοίο μου. Ήμουν έτοιμος να πηδήξω στην θάλασσα, ενημέρωσα τις Αρχές. Ευτυχώς ήρθαν άμεσα οι Αρχές», είπε και πρόσθεσε:

«Ήταν κοντά στο λιμάνι, δεν ήξερε να κολυμπάει το παιδί… Εγώ είδα τα χεράκια του μόνο…»

Στην περιοχή μετέβησαν στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν και ανέσυραν την ανήλικη, στην οποία παρείχαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CARPA), με αποτέλεσμα την ανάκτηση των αισθήσεών της.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Παίδων "Αγλαϊα Κυριακού".

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 37χρονη μητέρα της μικρής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying - 11χρονος: οι απειλές, η μητέρα του και η έρευνα στο περιβάλλον του (βίντεο)

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: γιατί διατηρείται η μάσκα στα σχολεία για τις εξετάσεις (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία: Κατήγγειλε τον άνδρα της ότι την κακοποιούσε για χρόνια