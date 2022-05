Παράξενα

“Καλημέρα Ελλάδα”: O Johnny Water και οι απίθανες ιστορίες του (βίντεο)

Ο άνθρωπος που έκανε το νερό… επιστήμη, μιλά στον Γιώργο Παπαδάκη και “λυγίζει”, καθώς αφηγείται ξεχωριστές ιστορίες με μικρό, ασθενή ακόλουθο του στα social media.

Γνωστός σε όλη την Ελλάδα, ο Johnny Water είναι «σύμβολο» στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με χιλιάδες ακόλουθους στα social media, καθώς μοιράζει απλόχερα χαμόγελα, θετική ενέργεια και «τρέλα» για την ζωή, πουλώντας νερό στους διαβάτες.

Στον πάγκο του, στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, κοντά στον Λευκό Πύργο, η φωνή και η ενέργεια του κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλων, ενώ από το ηχείο ακούγονται διαρκώς τραγούδια όλων των ειδών.

Ο Παναγιώτης, γνωστός ως Johnny Water γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Εύοσμο, έζησε ένα διάστημα στην Αυστραλία και ταξίδεψε σε διάφορες χώρες, προτού επιστρέψει πάλι στην Θεσσαλονίκη και ανακαλύψει, καθώς περπατούσε στην παραλία πως δεν υπήρχε κάποιο σημείο για να αγοράσει κανείς νερό.

Ξεκίνησε με τον πάγκο του και πλέον έχει γίνει γνωστός σε όλους. Στο ΤikTok και στο Instagram κυκλοφορούν πολλά βίντεο και φωτογραφίες, κυρίως πιτσιρικάδων που τον πλησιάζουν με αγάπη και φωνάζουν δύο από τις πιο γνωστές του ατάκες το «παμεεεε» και το Johnny Water.

Παρακολουθήστε όσα είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και την συγκινητική αναφορά του για το περιστατικό με έναν μικρό ασθενή που τον έκανε να βουρκώσει «στον αέρα» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα»:

