Μιχάλης Ζαμπίδης: Εξιτήριο για τα δίδυμα από το μαιευτήριο (βίντεο)

Πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας, ο “Iron Mike” δεν ξεκολλούσε τα μάτια του από τις τρεις γυναίκες της οικογένειας του. Τι είπε λίγο πριν από την επιστροφή στο σπίτι.

Την πιο όμορφη φάση της ζωής διανύει ο Μιχάλης Ζαμπίδης, καθώς πριν από 10 ημέρες η σύντροφός του, Μαρία, έφερε στον κόσμο τα δίδυμα μωρά τους.

Σήμερα η ευτυχισμένη οικογένεια πήρε εξιτήριο και το ερωτευμένο ζευγάρι έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, λίγο πριν πάει στο σπίτι του, με τις κορούλες του.

«Μπήκαμε δύο και βγούμε τέσσερις. Πάμε σπίτι τώρα. Παίρνω τις τρεις γυναίκες μου και πάμε σπίτι. Αισθάνομαι όμορφα και αισθάνομαι ό,τι πρέπει να κάνω πολλά πράγματα για φροντίδα και για όλα αυτά. Είμαι που είμαι προστατευτικός, οπότε καταλαβαίνετε…. Θέλω να πω πως όσοι μας βλέπουν με τα παιδιά λένε ποιανού είναι, γιατί η Μαρία σε μια εβδομάδα είναι όπως πριν», είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Ζαμπίδης, όπως αναφέρει το fthis.gr.

«Είμαι καλά. Δεν μπορώ να είμαι καλύτερα σήμερα. Την περιμέναμε αυτή την ημέρα. Νομίζω πως βλέπω λόγο διαφορετικά τον κόσμο πια, λίγο πιο όμορφο», πρόσθεσε από την πλευρά της η σύντροφός του, Μαρία.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

