Μιχάλης Ζαμπίδης: Πατέρας για πρώτη φορά ο παγκόσμιος πρωταθλητής

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, έγινε για πρώτη φορά πατέρας και μάλιστα σε δίδυμα. Ποιο είναι το φύλο των μωρών.

Σε πελάγη ευτυχία πλέει τις τελευταίες ώρες ο Μιχάλης Ζαμπίδης καθώς έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς!

Πιο συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing έγινε για πρώτη φορά πατέρας, καθώς γέννησε η σύντροφός του Μαρία και μάλιστα δίδυμα.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πατσιώκα στην εκπομπή “Mega Καλημέρα”, ενώ πριν λίγες ώρες και ο ίδιος ο πρωταθλητής μοιράστηκε μία φωτογραφία πριν τον τοκετό της αγαπημένης του από το μαιευτήριο.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ έγινε πατέρας σε δύο κοριτσάκια.

