Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Μπουζιάνης: Η κατάθεση και το ενδεχόμενο εκταφής της Τζωρτζίνας

Απαντήσεις σχετικά με τον θάνατο της Τζωρτζίνας, έδωσε στον Ανακλριτή ο ιατροδικαστής, Σωτήρης Μπουζιάνης. Ζήτημα εκταφής της σορού έρχεται στο προσκήνιο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κρίνει η 18η τακτική ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάππα, που ερευνά την υπόθεση της δολοφονίας της 9χρονης Τζωρτζίνας από την μητέρα της, αν θα διατάξει την εκταφή της σορού του παιδιού όπως έχει εισηγηθεί ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, που σήμερα βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο.

Ο ιατροδικαστής πριν δεκαπέντε ημέρες υπέβαλε στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής το πόρισμα του για τα αίτια θανάτου της πρωτότοκης κόρης της προσωρινά κρατούμενης Ρούλας Πισπιρίγου και του Μάνου Δασκαλάκη, αποφαινόμενος ότι το παιδί κατέληξε εξαιτίας «θανατηφόρου δηλητηρίασης από την φαρμακευτική ουσία κεταμίνη».

Σήμερα ο κ. Μπουζιάνης κλήθηκε από την κ. Σαλάππα σε κατάθεση ώστε να διευκρινίσει ορισμένα επιστημονικά ζητήματα που η ανακρίτρια θέλει να αποσαφηνίσει πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε νέα ανακριτική πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας εντολής εκταφής της σορού.

Στο πόρισμα του, που μελετά η δικαστική λειτουργός, ο κ. Μπουζιάνης αναφέρει πως αν γίνει εκταφή της σορού, από την λήψη τριχών θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τοξικών ουσιών σε χρόνο πολύ προγενέστερο του θανάτου της 9χρονης. «Σε περίπτωση εκταφής θα ήταν σκόπιμη η λήψη τριχών για τον περαιτέρω έλεγχο χορήγησης ουσιών σε προγενέστερο του συμβάντος χρόνο» αναφέρει ο ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με τους ειδικούς μία τέτοια εξέταση θα μπορούσε να δώσει σαφείς απαντήσεις και για την ανακοπή που υπέστη το κοριτσάκι την άνοιξη του 2021, έναν χρόνο πριν αποβιώσει. Αν δηλαδή το επεισόδιο που είχε υποστεί το κοριτσάκι προκλήθηκε σκόπιμα, οπότε το περιστατικό λαμβάνει ποινικό προσδιορισμό ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα του κ. Μπουζιάνη, ο οποίος είναι κάθετος ότι ο θάνατος της 9χρονης είναι εγκληματική ενέργεια, αναφέρεται πως η Τζωρτζίνα είχε καταλήξει πριν σπεύσουν στο δωμάτιο της οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022. Στο πόρισμα καταγράφονται οι βλάβες που προκλήθηκαν από την θανατηφόρα δόση της τοξικής ουσίας στο ήπαρ, στην πυλαία φλέβα και στα κολποειδή τριχοειδή, στη σπλήνα και στο πάγκρεας του παιδιού.

