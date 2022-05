Κόσμος

Τουρκία: Η Ελλάδα αυξάνει τις προκλητικές της ενέργειες στο Αιγαίο

Συνεχίζεται η προκλητική ρητορική από την Άγκυρα, μετά την επιστόλη στον ΟΗΕ από τη χώρα μας.

Για αυξανόμενες προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο κατηγορεί την Ελλάδα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ), αναφέροντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την αποφασιστική της στάση χωρίς υποχωρήσεις, αναφέρει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «συζητήθηκαν οι αυξανόμενες προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας στο Αιγαίο οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. Συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες της Ελλάδας για εκμετάλλευση των συμμαχιών για τις οποίες θα έπρεπε να κινηθεί το πνεύμα της συνεργασίας». «Έχει τονιστεί ότι θα συνεχιστεί η αποφασιστική στάση μας χωρίς υποχωρήσεις για την προστασία των εθνικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Για την επιχείρηση που επίκειται στη Συρία, αναφέρεται ότι «οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να διεξαχθούν στα νότια σύνορά μας δεν στοχεύουν την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων μας και αποτελούν αναγκαιότητα εθνικής ασφάλειας».

Για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, στην ανακοίνωση του ΣΕΑ αναφέρεται ότι «η Τουρκία, η οποία εκπληρώνει πάντα το πνεύμα και το δίκαιο της συμμαχίας στις διεθνείς συμμαχίες, αναμένει την ίδια ευθύνη και ειλικρίνεια από τους συμμάχους της». Προστίθεται ότι η Τουρκία «καλεί τις χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο να τερματίσουν αυτή τη στάση τους και να λάβουν υπόψη τις ευαισθησίες της Τουρκίας για την ασφάλεια».

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές εστάλη επιστολή της Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σχετικά με δήθεν υποχρέωση αποστρατικοποίησης νησιών Αιγαίου.

